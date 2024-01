Horóscopo semanal del 8 al 14 de enero: descubre tu camino en la luna nueva de capricornio

Esta semana nos sumergimos en una fase lunar balsámica hasta el miércoles, antecediendo a la tan esperada Luna Nueva en Capricornio el jueves 11.

Este evento marca el inicio de un periodo productivo y cardinal, con implicaciones significativas para todos los signos.



Desde el jueves hasta el fin de semana, estaremos plantando las semillas de proyectos realistas y maduras en nuestras vidas, específicamente en la zona de nuestra carta natal donde reside el diligente Capricornio. Estas semillas germinarán en los próximos seis meses, culminando con la Luna Llena. Los primeros días de la semana se caracterizarán por una energía introspectiva, preparándonos para esta lunación llena de intuición y reflexión.



Con todos los planetas directos, salvo Urano que se unirá más tarde en el mes, experimentamos un momento de máxima actividad. Es crucial planificar cada movimiento con astucia, ya que las cosas comienzan a ponerse en movimiento. Además, el domingo verá la entrada de Mercurio en Capricornio, elevando nuestra comunicación y mentalidad hacia la practicidad, sobriedad y realismo. Los signos más beneficiados, aunque con desafíos por superar, son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. ¡Que tengas una excelente semana!

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

La Luna Nueva en Capricornio del jueves 11 augura cambios significativos en tu evolución personal. Este será un momento clave para reestructurar aspectos fundamentales de tu vida. Si aún no has elaborado tu lista de propósitos para el año, esta semana es perfecta para hacerlo. Si ya lo has hecho, revísala en busca de nuevas intenciones que puedan haberse pasado por alto.



Desde el lunes, sentirás un impulso energético en tus proyectos, que irá en aumento hasta la lunación del jueves. Marte, tu regente, formará un aspecto armonioso con Júpiter, el planeta de la expansión, brindándote la fuerza y el impulso necesarios. Pueden surgir tensiones si no has reflexionado sobre temas incómodos, como relaciones kármicas. Mantén los ojos abiertos y sé consciente de los contactos que se presenten.



El fin de semana se presenta sereno y propicio para las relaciones, ofreciendo un merecido descanso antes de enfrentar nuevos desafíos.



Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Inicias la semana liberándote de una carga que te impedía avanzar, abriendo espacio para mirar hacia el futuro. Te sientes libre y motivada para emprender nuevas rutinas realistas y duraderas que estén alineadas con tu verdad. La Luna Nueva del 11 es el momento perfecto para sembrar intenciones a largo plazo.



Es posible que surjan relaciones kármicas en estos días, así que mantén los ojos bien abiertos ante oportunidades que se presenten. Conectar con amigos o parejas será sencillo, y la diversión y el optimismo estarán presentes durante la semana. También es un momento propicio para liberar traumas y miedos del pasado, aunque esto pueda hacerte sentir vulnerable.



El fin de semana podría traer desafíos emocionales o sociales, pero fluye con la situación sin aferrarte, aceptando cualquier giro inesperado con flexibilidad.



Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Inicias la semana con un impulso y la posibilidad de encuentros favorables, aunque podrías sentirte algo confundida por los acontecimientos. Sueños lúcidos y mensajes en sueños pueden jugar un papel importante estos días. El martes, tu intuición estará en su punto máximo, pero es esencial mantener los pies en la tierra y evitar idealizar personas o situaciones.



Con la llegada de la Luna Nueva el jueves 11, es el momento ideal para sembrar proyectos estables y duraderos. Organizar y establecer intenciones será clave. A partir del día 12, la tensión disminuirá, ofreciéndote un respiro de cara al fin de semana.

El domingo 14, con la entrada de Mercurio, tu regente, en Capricornio, tendrás la facilidad de estructurar y organizar tus objetivos a medio y largo plazo. La comunicación se vuelve más práctica, constructiva y realista.



Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Comienzas la semana con entusiasmo y ganas de disfrutar, especialmente con esos vínculos que te han devuelto la sonrisa. Aunque estarás comunicativa, podrías expresarte más desde lo simbólico, generando malentendidos el martes. No descartes la posibilidad de sueños reveladores o pesadillas.

El miércoles 10 se presenta como un día productivo, ideal para expresar emociones y actuar en el amor.



Aprovecha para fortalecer relaciones maduras y reales, retomando aquellas que has dejado de lado.

La Luna Nueva del jueves 11, siendo la Luna tu regente, te impulsa a tomar decisiones significativas y a iniciar proyectos a largo plazo en diversas áreas de tu vida. Establece con claridad tus deseos para el próximo semestre.



Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Esta semana te encuentras receptiva a aceptar novedades, algo poco común en ti. Aprovecha esta oportunidad para abrirte a los cambios, ya que lo que siembres durante la Luna Nueva del jueves 11 dará frutos en seis meses.



El jueves es el día clave de la lunación, propicio para cambios aunque con cierta tensión. La apertura a lo nuevo no significa que sea fácil para ti, pero si enfrentas los retos con valentía, verás recompensados tus esfuerzos.



El fin de semana se presenta creativo y soñador. Ideal para actividades relacionadas con cine o teatro, así como para elaborar planes concretos para materializar tus sueños en la realidad. Aprovecha esta energía para dar forma a tus aspiraciones más grandes.

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana se inicia con cierta tensión en tus relaciones cercanas, ya sea con amistades, tu madre o tu pareja. Puede ser que te encuentres más enfocada en tus logros profesionales y objetivos personales, descuidando otros aspectos importantes de tu vida. A partir del martes, esta tensión irá disminuyendo gradualmente.



En el ámbito personal y proyectos individuales, te verás altamente motivada y enfocada. Observarás cómo todas tus actividades se potencian, demostrando una notable capacidad para materializar tus metas. Tu energía estará en su punto máximo, y te destacarás en deportes y actividades físicas. Aprovecha esta energía proactiva.

No olvides sembrar nuevas intenciones y propósitos a largo plazo con la Luna Nueva del jueves 11. Como maestra de los rituales, sabrás cómo plantar las semillas de intenciones capricornianas en tu vida, especialmente en áreas relacionadas con la salud y el autocuidado.



Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Comienzas la semana con optimismo, cargada de proyectos y decidida a seguir tu camino. Te sentirás motivada y dispuesta a enfrentar cualquier desafío. El lunes, además, experimentarás una fuerte conexión emocional. A lo largo de la semana, presta atención a las oportunidades que se presenten, utilizando tu intuición para interpretar las señales kármicas. Personas o situaciones pueden impulsarte hacia tu destino.



El jueves, día de la Luna Nueva, será propicio para sembrar nuevos propósitos relacionados con el trabajo o consolidar relaciones. Este día será beneficioso para sanar heridas emocionales, superar crisis y mejorar tu autoestima. Puedes experimentar un gran alivio al dejar atrás ciertos aspectos y comprender el proceso de crecimiento que te han brindado.

El domingo 14 será un día lleno de oportunidades. Todo lo movilizado durante la semana podría dar frutos. No dejes escapar ninguna oportunidad, conecta con tus talentos y sabiduría para enfrentar cualquier situación que se presente.



Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu regente Plutón está concluyendo una etapa de profundos cambios y transformaciones en tus estructuras más sólidas. Después de enfrentar diversas crisis, esta semana te conectarás gradualmente con tu esencia auténtica, sintiéndote más segura y confiada de cara al fin de semana.



La Luna Nueva del día 11 es ideal para sembrar las últimas intenciones relacionadas con el trabajo y el esfuerzo, con miras a los próximos 6 años. Es el momento de finalizar la siembra de la cosecha que necesitarás recoger en el futuro a medio-largo plazo. Aunque te sientes más capaz que nunca, es vital tomarte momentos para descansar y cuidar de ti misma. Conecta con tus necesidades y permítete soñar.



Evita caer en tu sombra más oscura, como celos, apego y desconfianza. Este es un periodo para liberar, aceptar y fluir con la energía de cambio y transformación, tanto a nivel social como individual. Sé realista, sensata, madura y coherente con tus ideas, pensamientos y emociones.



Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

La semana comienza con cierta incomodidad o la necesidad de integrar situaciones emocionales con la familia, la pareja o amigos. No te preocupes por el ritmo acelerado de este inicio de año; es una semana para aprovechar la energía planetaria en tu signo, salir, disfrutar y proyectar.



Mercurio, el planeta de la comunicación y el conocimiento, permanece en tu signo hasta el sábado. Aprovecha para expresar tus deseos, planificar proyectos o pensar en futuros estudios. La Luna Nueva del jueves es propicia para estas acciones, así que no dejes pasar la oportunidad.



Aunque puedas tener dificultades para conectar con tus deseos más profundos al principio de la semana, esta sensación se disipará con el tiempo. El domingo será favorable para pasar tiempo en familia, recuperar talentos del pasado y disfrutar de tus logros hasta ahora. Aprecia todo lo aprendido y lo que tienes en tu vida.



Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Te aguarda una semana estimulante y movilizadora. Con el Sol en Capricornio cuadrando a los nodos, situaciones cruciales pueden tener lugar esta semana. Aunque puedan sentirse algo tensas, vívelas como desafíos y oportunidades de crecimiento. A lo largo de la semana, especialmente el miércoles 10, contarás con una tremenda capacidad para actuar según tus deseos. Materializar y movilizar la energía será fácil y estimulante. Sentirás la fuerza y la capacidad para superar cualquier dificultad que se presente, incluyendo crisis emocionales.



El jueves 11, con la Luna Nueva en tu signo, inicia verdaderamente el año para ti. Prepara tus propósitos si aún no lo has hecho. Evalúa y valora los caminos para llegar a tus objetivos en los próximos seis meses. El domingo, Mercurio ingresa en tu signo, brindándote una mayor ligereza mental. Te comunicarás con mayor facilidad e intelectualidad.



Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Percibes el cambio de energía suavizándose y acelerándose al mismo tiempo. Sientes la energía del cambio y la libertad junto con la estabilidad y el sentido práctico. Ya seas más conectada con Urano o Saturno, ambas energías se fusionan, facilitándote fluir con los cambios de manera sostenida y equilibrada.



A lo largo de la semana, especialmente durante la Luna Nueva en Capricornio, aspectos favorables del Sol con Urano, tu regente, te brindan facilidad para disfrutar y materializar. Es un momento excelente para plantar las semillas de la realidad que deseas. Inicia proyectos nuevos y duraderos que conecten con tu esencia sin perder la libertad y la originalidad. Tómate un momento para sentir tu cuerpo, abrazarte y amarte. Puede surgir incomodidad con el pasado, afectando relaciones el domingo.



Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Comienzas la semana con iniciativa y energía, aprovecha este impulso que perdurará toda la semana, siendo especialmente intenso el miércoles 10. Cuida tu comunicación, ya que el martes 9 puede resultarte complicado expresarte. Piensa antes de hablar, ya que tu mensaje profundo y etéreo a veces no se recibe como deseas. Además, estarás emotiva, y racionalizar puede ser un desafío.



El jueves 11, con la Luna Nueva en Capricornio, se presenta una gran oportunidad. Es el momento perfecto para establecer intenciones difíciles de materializar. La lunación, regida por Saturno en tu signo, promete productividad y construcción de tu vida. Sigue trabajando y recogerás frutos en la Luna Llena dentro de seis meses.



El fin de semana se muestra favorable, ofreciendo días para conectar emocionalmente con la realidad. Aprovecha para nutrir esas relaciones significativas en tu vida.