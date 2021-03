Tauro, Virgo, Capricornio: ¿eres uno de estos tres signos de zodiaco? Pues perteneces a la familia de los signos de tierra, que se caracterizan por su pragmatismo, estabilidad e introversión. Descubre las similitudes y diferencias entre los signos de tierra.

Lees el término "signos de la tierra" en tu horóscopo sin entenderlo realmente. Y sin embargo, es una base de datos astrológica básica, ya que te muestra qué signos se parecen más a los tuyos, como si estos signos pertenecieran a la misma familia. De hecho, las personas nacidas bajo el mismo signo del zodiaco son propensas a encontrar características comunes, ¡pero no que !



Los doce signos astrológicos se clasifican en cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y cada elemento gobierna tres signos astrológicos dándoles rasgos comunes, aunque se encuentren en fechas muy diferentes. Por ello, Tauro (21 de abril - 20 de mayo), Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) y Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero) comparten signos distintivos comunes.



Aunque el análisis de tu carta natal sigue siendo la mejor manera de conocer tu personalidad, saber qué representa el elemento de tu signo en la astrología es un buen comienzo.



Por ejemplo, los signos de tierra se distinguen por su apego al mundo material. Muy pragmáticos, también son estables, dotados de una voluntad inquebrantable, y muestran cualidades artísticas mezcladas con una productividad impresionante. Son los constructores del zodiaco: tanto si construyen una casa como si inician un negocio, los signos de tierra siguen siendo sus campeones. Sin embargo, esta necesidad de tangibilidad corre el riesgo de sumirlos en el materialismo y la codicia. En el amor, buscan seguridad y tranquilidad, pero con una buena dosis de pasión.



Pero, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los signos de la tierra? ¿Y qué casas astrológicas corresponden a ellas? ¿Qué planetas influyen?



¿Qué significa "signo de tierra" en astrología?

En el zodiaco, la tierra es el segundo elemento natural después del fuego, y precede al aire y al agua. La Tierra se asocia con la fuerza y la estabilidad, así como con la resistencia y el sentido común. La tierra representa el mundo de lo concreto, lo material, lo laborioso. Para obtener resultados, hay que trabajar la tierra con paciencia y perseverancia. Por eso los signos regidos por este elemento aman el trabajo bien hecho y nunca se desvían de sus objetivos.



Sin embargo, las personas nacidas bajo el signo de Tauro o Virgo o Capricornio no sólo son pragmáticas: son capaces de una paciencia infalible y pueden soportar condiciones de vida muy difíciles. Estas personas se caracterizan por su espíritu cartesiano y su infalible sentido del deber, así como por una aparente frialdad que oculta un alma amable y sensible.



Sin embargo, hay ciertas características que los diferencian, ya que el elemento tierra varía según la estación y afecta a los signos del zodiaco de forma diferente. Dicho esto, los signos de tierra no son totalmente diferentes de los demás elementos: con los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario), muestran tenacidad, mientras que los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) comparten esta propensión a la firmeza. Por último, con los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis), tienen en común el lado introvertido y la servicialidad.



Tauro, Virgo y Capricornio son signos estables, en los que siempre se puede confiar. El elemento tierra es una energía fértil, proclive al diálogo interior y a la reflexión. En astrología, los signos de tierra se consideran de polaridad "pasiva", lo que corresponde a una energía más femenina asociada al Yang, porque en estos signos se identifican cualidades y defectos que prevalecen en las mujeres que en los hombres.



Tauro (21 de abril - 20 de mayo): signo de tierra " fértil "

La tierra que caracteriza a Tauro se define como "fértil", ya que está influenciada por la primavera y el clima suave que se instala en ella. Calmado, plácido y tranquilo, le gusta moverse a su ritmo y tiene una personalidad muy equilibrada. Prefiere tomarse su tiempo antes de actuar: sopesa cada decisión para asegurarse de que no hay riesgo. Esto explica la energía que rige a este signo, siempre constante y casi inagotable, así como su lado protector y maternal hacia sus seres queridos. El planeta Venus, símbolo de la belleza y el amor, rige este signo con su naturaleza epicúrea.



Cualidades :



Decidido y perseverante, Tauro es valiente y está dotado de una increíble fuerza de espíritu, siempre dispuesto a luchar para hacer realidad sus sueños. Además, es famoso por su infinita paciencia y dulzura hacia los demás, así como por su fuerte sentido de la amistad y el amor, que le permite establecer vínculos duraderos. Siempre es fundamentalmente honesto y su palabra es de oro. Además, como consumado esteta, tiene el monopolio del buen gusto (¡a poco más près!).



Defectos :



Aunque le gusta viajar, en la vida cotidiana es muy (incluso demasiado) sedentario y rutinario. Le encanta quedarse en su zona de confort: le falta flexibilidad y adaptación y siempre intenta mantener los hábitos a los que está muy apegado. Por otro lado, el amor visceral que siente por su pareja puede llevarle a ser extremadamente celoso y posesivo, y cuando se pelea, nunca se cuestiona.



Compatibilidad amorosa :



En el amor, es sensual, táctil y anhela mucha ternura y mimos. Se convierte fácilmente en un auténtico rompecorazones, ya que sabe utilizar su encanto. Pero a pesar de todo, pronto buscará un compañero de vida. Así, como con otros signos de tierra, Tauro se lleva muy bien con los signos de agua tanto en pareja como en amistad, especialmente con Escorpio (su signo complementario). También se lleva muy bien con Cáncer, Virgo, Libra con los que Tauro comparte la influencia de Venus. Estos signos también tienen apetito por los placeres estéticos y materiales de la vida.



Signos incompatibles: signos de fuego (especialmente Leo), Géminis, Acuario



Casa astrológica: Casa II (adquisiciones y bienes materiales)



Piedras preciosas asociadas: esmeralda, topacio dorado, cuarzo rosa



Metal: cobre



Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): signo de tierra " móvil "

La Virgen se caracteriza por ser una tierra de finales de verano, una fase de transición de una estación a otra, y por ello se define como "móvil". En el zodiaco, sigue inmediatamente al grandilocuente signo de Leo y se opone a él en absoluto, pues Virgo es la alegoría misma del autocontrol y la organización. Es una mente lógica, perfeccionista, trabajadora, práctica, servicial, crítica, compleja y detallista. La Virgen es muy tímida y se protege de cualquier forma de invasión: busca sobre todo estabilidad y seguridad. Este signo está directamente influenciado por Mercurio, planeta del intelecto y del razonamiento puro.



Cualidades :



Tranquilo y reflexivo, Virgo destaca por su sensibilidad y discreción. Le gusta observar lo que le rodea y es atenta, especialmente cuando se trata de sus allegados, lo que la convierte en una excelente amiga. También está dotada de un altruismo sin igual y de una gran capacidad de escucha. Además, es organizada y metódica, y tiene un gran sentido del deber y del trabajo duro. Muy abnegada, sabe sacrificarse por los que ama y da lo mejor sin rechistar: ¡la Virgen sólo puede prosperar cuando se siente indispensable!



Defectos :



Su rigor y precisión en la organización la llevan a obsesionarse con la perfección, con una atención al detalle que la hace excesivamente exigente. Le gusta que las cosas se hagan según las reglas, pero las suyas propias: es una campeona de los consejos y las críticas. Este signo es quisquilloso, siempre tiene la última palabra y a menudo irrita a los que le rodean por hacerlo mejor que los demás. Además, su falta de confianza en sí misma la lleva fácilmente a la melancolía y al victimismo.



Compatibilidad amorosa :



En el amor, la Virgen es modesta y poco sentimental. Prefiere controlar sus emociones y sentimientos antes que ceder a sus deseos por miedo al rechazo. Sin embargo, una vez separada de sus inhibiciones, se vuelve tan apasionada como siempre. En general, se lleva especialmente bien con los signos de agua donde puede nacer un perfecto entendimiento en la pareja, especialmente con Cáncer y Piscis (su signo complementario). Virgo también encontrará la felicidad con los demás signos de tierra, mientras que con los signos de aire podría ser seducida por Géminis, con quien siente una fuerte atracción sexual.



Signos incompatibles: Aries, Leo y Acuario



Casa astrológica: Casa VI (vida cotidiana y salud)



Piedras preciosas asociadas: ópalo, ágata, granate



Metal: aluminio

