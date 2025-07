Una experta desvela cuál es el signo más subestimado del zodiaco (pero también el más estratégico) y muchos no lo dirían

Parece delicado, encantador y algo indeciso… pero esconde un talento poco común: una mente brillante para la estrategia y el equilibrio. Aunque muchos lo pasan por alto, este signo del zodiaco es el verdadero cerebro en la sombra.

No todos los signos necesitan ser los más ruidosos o impulsivos para destacar. Según la astróloga Kimberly Castagna, hay un signo en concreto que domina el arte de la influencia sutil y ese signo es: Libra. Sí, ese signo que muchos asocian con la estética, la armonía o incluso con cierta pasividad, en realidad esconde una capacidad admirable para leer las situaciones, entender a las personas y moverse con precisión quirúrgica en medio del caos. Según la experta, el poder de Libra reside en su capacidad para influir, sin tener que recurrir al enfrentamiento, saben negociar sin provocar y pueden conseguir lo que desean con una sonrisa.

Libra: el signo regido por Venus

Regido por Venus, planeta del amor y la belleza, Libra recibe mucho más que una característica estética. Según Castagna, esta influencia les dota de un carisma afilado como una hoja: saben cómo seducir, convencer y, sobre todo, actuar con la cabeza fría.



Su fama de indecisos no es falta de carácter, sino una estrategia de análisis. Libra rara vez actúa sin haber calculado antes todas las posibles consecuencias. Según la experta, la indecisión de Libra muchas veces no tiene que ver con no saber exactamente lo que quieren; quieren tomar la decisión más justa para todos, sin romper el equilibrio.

Su don diplomático: un superpoder

Cuando hay alguna disputa, Libra no reacciona con agresividad. Este signo se decanta por el silencio, la mediación y las soluciones elegantes ante cualquier adversidad. De hecho, en un mundo lleno de gritos y ego, su estilo discreto es más efectivo de lo que muchos creen.



Y ahí es donde reside su poder oculto: mientras los demás intentan imponerse, Libra ya ha encontrado la vía más inteligente para que todos cedan… sin que se den cuenta. La experta asegura que es Libra quien lleva el ritmo cuando otros signos creen que estén ganando en medio de un conflicto.



Además, si hay algo que Libra no tolera, es la pérdida de su paz interior. Y aunque su paciencia es casi infinita, cuando deciden poner límites, lo hacen sin dudarlo. Porque tras esa fachada calmada, se esconde una fuerza decidida, casi implacable, que predomina el equilibrio y su paz interior.