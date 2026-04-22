Cejas finas a partir de los 50: el efecto “brow glaze” eleva y crea un efecto rejuvenecedor a la mirada este verano

Publicado el 22/04/26 à 13:31 Por El equipo editorial

Con el paso del tiempo, las cejas tienden a afinarse, perder densidad e incluso a despoblarse, lo que puede endurecer los rasgos o dar un aspecto cansado a la mirada. Algunas veces es suficiente un pequeño gesto bien ejecutado para dar frescura al rostro de forma inmediata. Este verano, una tendencia firmada por Benefit se impone en el mundo de la belleza: el “brow glaze”, inspirado directamente en el fenómeno “glazed skin”, esa piel luminosa y efecto glossy que capta la luz. Aplicado a las cejas, este acabado brillante y sedoso aporta un toque moderno y sutil al maquillaje. Más que un simple gel fijador, el Dream Sheen Brow Glaze es un producto híbrido que estructura, ilumina y cuida al mismo tiempo. Te contamos todo sobre este producto capaz de elevar, iluminar e intensificar la línea de las cejas en un solo gesto.

Cómo adoptar la tendencia “brow glaze” para un efecto lifting natural

El secreto del brow glaze reside en su capacidad para disciplinar las cejas mientras les aporta un brillo ligero, casi nacarado. Para un resultado favorecedor, es fundamental trabajar sobre una base limpia: las cejas deben estar secas y sin restos de maquillaje o productos de cuidado. A continuación, basta con peinarlas hacia arriba con pequeños movimientos para abrir la mirada y crear un efecto lifting inmediato.

El aplicador de doble cara del Gimme Brow de Benefit facilita mucho la aplicación. El lado cepillo permite distribuir el producto de manera uniforme, mientras que la cara plana deposita más cantidad para intensificar el color y rellenar visualmente las zonas más despobladas. Una vez aplicado, basta con dejarlo secar unos segundos: los reflejos luminosos aparecen entonces, captando la luz y dando a las cejas un aspecto más denso y estructurado.

¿El resultado? Unas cejas visiblemente más pobladas, mejor definidas y con un brillo sutil, sin efecto rígido. Este acabado glossy atrae la luz hacia la parte superior del rostro, lo que contribuye a rejuvenecer la mirada al instante. Es una alternativa moderna a los lápices o polvos, que a menudo resultan demasiado mates o marcados en pieles maduras.

© Sephora

Una fórmula tratamiento que realza las cejas sin endurecer la mirada

El Gimme Brow Glaze de Benefit ofrece hasta 12 horas de fijación y brillo, además de ser resistente al agua y sin transferencia. Ideal para los días de verano o las largas noches, garantiza un resultado impecable sin necesidad de retoques.

Su textura ligera y confortable no pega ni apelmaza el vello, un punto clave para evitar el efecto rígido que puede endurecer los rasgos. Enriquecida con péptidos de quinoa, la fórmula aporta ese característico efecto luminoso “glazed”, al tiempo que fortalece la fibra del vello. La provitamina B5, por su parte, actúa como un auténtico tratamiento: hidrata, recubre y mejora el aspecto de las cejas con el uso continuado.

Disponible en varios tonos, este gel se adapta a diferentes tonos de piel y colores de cejas para un resultado natural. Con el uso, las cejas se ven más flexibles, sanas y definidas. Un enfoque híbrido, entre maquillaje y tratamiento, que responde perfectamente a las necesidades de las mujeres a partir de los 50: realzar sin sobrecargar, iluminar sin rigidizar.