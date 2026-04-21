Los 5 cortes de pelo corto que triunfarán esta primavera-verano 2026: elegantes y con efecto rejuvenecedor después de los 50

Con el calor empezando a asomarse y a formar parte de nuestro día a día, vuelve una idea entre muchas mujeres: el pelo corto. Fácil de peinar, de lavar y también de complementar con accesorios, además es un símbolo de renovación. Así, para ayudarte a identificar las tendencias de cortes de pelo y tomar la mejor decisión, te traemos algunas ideas avaladas por peluqueros. ¡Sigue leyendo para descubrirlas!

Estos 5 cortes cortos son tendencia esta primavera-verano

Empezamos con el corte llamado “trixie”. En pocas palabras, es un corte muy corto, con la nuca completamente despejada pero con más volumen en la parte superior. Todo ello ligeramente degradado y acompañado de un flequillo o un mechón lateral. La actriz Emma Stone ha lucido mucho este peinado en las últimas semanas. Ayuda a destacar los rasgos del rostro manteniendo un aire dinámico. Es ideal para cabellos finos que ganan textura en la parte superior o para rostros ovalados.

Luego llega el “halo cut”. Un peinado perfecto para cabellos rizados. Con una forma redondeada, este corte da la impresión de estar arreglada sin esfuerzo. Favorece especialmente a los rostros ovalados o en forma de diamante. Su redondez reestructura los rasgos. Le hemos podido ver este tipo de corte de pelo a famosas como Pamela Anderson.

Como tercera idea, encontramos el mini flequillo, tendencia que hemos podido ver en actrices como Katy Perry. Muy corto en la parte alta de la frente, este tipo de flequillo hace que cualquier estilo sea más atrevido y contemporáneo. Es perfecto para todas las formas de rostro. Se presenta como una opción ideal si quieres cambiar de look.

El “cowboy bob” reinventa el clásico carré parisino. Más corto que un bob tradicional, se distingue por capas más cortas, una textura suave y mechones que enmarcan el rostro. Todo ello para un efecto desenfadado y con volumen tal y como hemos podido ver en celebrities como Rita Ora.

Por último, el “kicktail bob” es una versión más estructurada y elegante, ideal para aportar volumen sin apelmazar. El corte parte de un bob limpio, con longitudes ligeramente aligeradas para dar ligereza y la impresión de un cabello más denso, especialmente si es fino. En cuanto al peinado, un brushing con cepillo plano permite curvar la melena y girar sutilmente las puntas hacia fuera.