Amy Winehouse: una vida en imágenes

El repentino fallecimiento de Amy Winehouse no dejó indiferente a nadie. Con su muerte, el sábado 23 de julio de 2011, se perdió una de las voces del soul más prometedoras del panorama musical actual. Dos trabajos discográficos (Frank y Back to Black) y más de 20 canciones inéditas es el legado que nos dejó la artista.



El nombre de la cantante inglesa se unió, inevitablemente, al de Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Brian Jones. Una larga lista de jóvenes músicos que pertenecen al club de los 27 por haber fallecido a esa edad a causa del alcohol y las drogas. ¿Casualidad o una trágica manera de huir de la fama? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que todos estos talentosos artistas murieron demasiado jóvenes y dejando a medias una prometedora carrera musical.



Pero si algo diferencia a Amy de los demás, es que no sólo dejó un legado musical valiosísimo, sino que también marcó un estilo que ahora lleva su nombre. Su exagerada raya negra y ese cardado elevado a lo imposible, hacen que no pueda ser olvidada. Hoy, la joven hubiese cumplido 30 años, pero la vida, su vida desenfrenada, se lo impidió.



