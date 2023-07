Nueva edición con más equipos y países, y con emotivas iniciativas que promueven inclusión, igualdad y paz. El fútbol trasciende fronteras y causa impacto positivo.

La novena edición de la Copa del Mundo femenina de la FIFA que arranca hoy 20 de julio hasta el 20 de agosto, ha llegado con emocionantes novedades que llenan de esperanza y unión a todos los aficionados del fútbol. Con más equipos y partidos, esta edición es una fiesta para los amantes del deporte rey. Pero eso no es todo, por primera vez en la historia, se celebra en dos países distintos, Australia y Nueva Zelanda, lo que sin duda muestra la voluntad de unir culturas y promover la diversidad.



Una de las iniciativas más inspiradoras de esta Copa del Mundo es el uso de brazaletes con mensajes inclusivos. La FIFA, en colaboración con las 32 selecciones participantes, ha puesto en marcha esta emotiva campaña. "Unite for Inclusion", "Unite for Indigenous Peoples", "Unite for Gender Equality", "Unite for Peace", "Unite for Education for All", "Unite for Zero Hunger", "Unite for Ending Violence Against Women" y "Football is Joy, Peace, Love, Hope, and Passion" son los poderosos mensajes que se transmiten a través de estos brazaletes.



La FIFA ha demostrado su compromiso con causas sociales al permitir estos mensajes en los brazaletes, un gesto que promueve la igualdad y el respeto hacia todos los seres humanos. A diferencia de años anteriores, el reglamento del Mundial no prohíbe expresar estas causas sociales, lo que refleja un avance en la apertura hacia temas relevantes que van más allá de lo meramente deportivo.



El fútbol siempre ha sido un símbolo de alegría, paz, amor, esperanza y pasión, y esta Copa del Mundo demuestra que también puede ser una poderosa herramienta para impulsar cambios positivos en el mundo. Las jugadoras tienen la libertad de mostrar mensajes durante toda la competición o portar el brazalete con la causa que elijan.

El mensaje es claro:

El fútbol une al mundo. Es un deporte que trasciende fronteras y culturas, y ahora también es un vehículo para luchar por causas importantes. Esta Copa del Mundo femenina no solo nos emocionará con partidos apasionantes, sino que también nos recordará que todos estamos unidos, sin importar nuestras diferencias.