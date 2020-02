Las futbolistas españolas, que el pasado mes de octubre se declararon en huelga, han logrado después de una negociación que ha durado más de un año la firma de un convenio colectivo para la Liga Femenina de Fútbol. Entre los puntos más importantes, el acuerdo fija un sueldo mínimo de 16.000 euros al año.

Las futbolistas españolas se declararon en huelga el pasado mes de octubre reclamando un sueldo mínimo de 12.000 euros anuales y la firma de un convenio colectivo para la Liga de Fútbol Femenina. La resolución de la huelga comenzó a gestarse a principios de diciembre y se fijó el día 20 de ese mes como fecha tope para llegar a un acuerdo definitivo. Sin embargo, no ha sido hasta el pasado miércoles 19 de febrero cuando finalmente se ha firmado el documento, un texto histórico que se convierte en el primer convenio colectivo de la Liga femenina.



Antes de llegar a un acuerdo, los sindictos y la patronal han recorrido un largo y duro camino de negociaciones: 14 meses con 26 días de negociación, 29 reuniones y la histórica huelga indefinida que se ha mencionado, que paralizó por completo la competición a mediados del mes de noviembre. Pero, finalmente, las futbolistas han logrado que se firme el primer acuerdo laboral del futbol femenino europeo con estas características. El documento tiene una vigencia prorrogable de un año y carácter retroactivo desde el inicio de la temporada actual, el 1 de julio de 2019.

AFE no asiste a la firma

Aunque la patronal y el sindicato Futbolistas ON sí acudieron al acto celebrado el pasado miércoles en el Consejo Superior de Deportes (CSD), se echó en falta a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el sindicato mayoritario, que, sin embargo, sí acudió al acto celebrado en el Congreso de los Diputados. Pero Irene Lozano, presidenta del CSD, quitó hierro al asunto: "Hemos invitado a todo el mundo, esta es la casa del deporte, no sé qué habrá ocurrido. No tiene la mayor relevancia". Por su parte, Tamara Ramos, gerente del sindicato Futbolistas ON, destacó que si se ha llegado a este acuerdo ha sido "gracias a la huelga".

Un acuerdo histórico

Se trata del primer acuerdo que fija condiciones laborales para las futbolistas y fija un sueldo mínimo de 16.000 euros anuales para las jugadoras que trabajan a jornada completa y de 12.000 euros para aquellas que juegan a tiempo parcial. La norma, que se aplica a todas las jugadoras de los 16 equipos que juegan en primera, exige que para que una jugadora del filial pueda aplicar el convenio, debe ser convocada a 12 partidos y jugar, al menos, en 10. En cuanto a la maternidad, el texto especifica que si una de las jugadoras se queda embarazada en su último año de contrato, podrá renovar al menos por una temporada más con las mismas condiciones.



Tras el preacuerdo al que se llegó el pasado 20 de diciembre, sindicatos y patronal acordaron que el texto se firmaría un mes después, el 20 de enero. En este tiempo se quería llegar a un acuerdo sobre la forma de financiar el convenio, ya que los clubes advirtieron previamente de que no disponían de fondos para hacerlo. Se acordó que, finalmente, los 12 equipos que tenían un contrato televisivo con Mediapro cederían sus derechos a la Federación Española de Fútbol, una propuesta por la que la institución ofrecía el doble del dinero prometido. Sin embargo, este plan nunca llegó a cumplirse por la dureza de las negociaciones y las jugadoras, a modo de protesta, se quedaron paradas sobre el cesped durante los primeros 30 segundos de los ocho partidos de la Copa de la Reina. En vista de que era posible que las futbolistas retomasen la huelga, Mediapro ofreció 100.000 euros más para el curso actual y los dos siguientes.

