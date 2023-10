El 33% de las mujeres rurales víctimas de violencia de género

De las 51 mujeres asesinadas en este año, 17 vivían en pueblos, esta es la invisibilización de la violencia machista en el entorno rural.

El arraigo de los estereotipos de género tiende a ser mayor en los pequeños poblados, en donde las mujeres tienen menos acceso a recursos de ayuda, de acuerdo a la Federación de Mujeres Rurales. Este tipo de violencia es transversal, en otras palabras, no distingue entre clases sociales ni edades. De igual manera, no entiende de los lugares donde se podría producir, por lo que no solo ocurre en la propia casa, sino también en parques, calles, discotecas, bares, etc., y aunque de igual forma sucede en ciudades, la razón por la que en los pueblos la situación está más agravada es por varios motivos, principalmente por la poca ayuda que pueden recibir las víctimas y el poco anonimato.



La Federación de Mujeres Rurales (Fademur), con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el 15 de octubre, ha advertido que 17 de los 51 feminicidios que se han registrado en el transcurso de este año fueron producidos en poblaciones que cuentan con menos de 20,000 habitantes, lo cual resulta en un 33% de los crímenes de este tipo. Tal y como Fedemur explica a Infobae España, "Cuando denuncias en una sociedad tan pequeña, igual estás haciendo frente al primo de tu marido y eso supone un problema para muchas de las víctimas en el medio rural", indicando además que es en los pueblos donde las relaciones de maltrato se prolongan más en comparación a las ciudades, y no están de acuerdo en que las administraciones "sigan sin prestar atención específica" a las mujeres del ámbito rural involucradas en este tipo de violencia.



De igual manera, Fademur recuerda que las mujeres en este entorno son quienes soportan un 38% de tasa de inactividad, en comparación al 15.1% de los hombres, siendo ellas quienes además sufren una "fuerte segregación horizontal y vertical" dentro del mercado laboral rural, pues, de acuerdo a un estudio llevado a cabo en el 2020 junto al Ministerio de Igualdad, el 78% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector servicios.



Dicho estudio, que lleva por nombre Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, también indica con claridad que están "sobrerrepresentadas en los puestos con peores condiciones laborales", lo cual significa que aquellas que cuentan con ingresos entre 400 y 1000 euros son "contratos temporales, fijos-discontinuos, en las jornadas parciales y mayoritariamente presentes en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral". Aunado a esto, los resultados del estudio destacan que las mujeres rurales están sobre cualificadas, al ubicarse con "más de 7 puntos por encima de los hombres entre los 35 y los 49 años, y más de 14 puntos entre los de 20 a 34 años".

Se incrementa la dependencia económica de los hombres

Son muchas las tareas que implica la administración de un hogar, y mucho de este trabajo es poco visible y valorado por los demás, llevando a las mujeres del mundo rural, donde más prevalece esta situación, a tener una mayor carga mental. El hecho de no tener acceso a consultas sanitarias diarias, líneas confiables y decentes de internet, ni disponer de líneas de transporte público, condiciona las vidas de este demográfico, "provocando una sobrecarga de tareas de cuidados y limitando su acceso a trabajos o formación", de acuerdo a datos del estudio.



En las mismas palabras de investigadores de Fademur, "Si al final eres la cuidadora de las personas mayores porque no hay centros de día, la que lleva a los niños al colegio y la que cuida de los más pequeños porque no hay guarderías, eso también repercute en sus posibilidades de empleo y hace que sean más vulnerables a la violencia machista porque de esa manera son más dependientes económicamente [de los hombres]".

Los avances con sabor agridulce

Por otra parte, la federación enfatiza que ya se ha iniciado con la primera Política Agraria Común (PAC) con perspectiva de género, lo cual para España significa "una ayuda directa a las explotaciones con las mujeres al frente". De igual forma, fue a principios del 2023 cuando se ha logrado el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, además de la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural y del Mar de Galicia. No obstante, aseguran que los dos proyectos "han tenido un sabor agridulce".



Es por eso que Fademur hace crítica a la "tramitación opaca" del estatuto en Galicia, asegurando que es un texto "superficial y carente de propuestas, obvia las diferentes realidades que deben ser atendidas con rigor y de manera individual". Aunque la federación aplauda el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, aprobado gracias a asociaciones y grupos políticos, también lamentan que "aún estén en un cajón" después de que el nuevo Gobierno autonómico haya entrado en vigor.