Estamos a pocos días de que empiece la Feria de Sevilla. Si te apetece pasarte, en esta guía te contamos todo sobre la feria.

La Feria de Sevilla se celebra desde el segundo domingo siguiente a la Semana Santa hasta el sábado siguiente (los dos incluidos).



Es uno de los eventos más importantes de Sevilla y todos los años tiene una expectación máxima, con visitas no solo de los sevillanos, sino de todas partes. Si este año te apetece pasarte, hoy te contamos todo lo que necesitas saber.



¡Disfruta de la Feria de Sevilla 2024 como nunca!

Fechas y programación

La Feria de Abril de Sevilla arranca el domingo 14 de abril a las 00:00 y acaba el sábado 20 de abril a las 00:00 horas. Finaliza con un espectáculo de fuegos artificiales que es impresionante.



Además, el 13 de abril se celebra la 'cena de pescaito', para inaugurar la feria. Por delante hay toda una semana en la que Sevilla vive solo para la fiesta y donde hay buen ambiente a diario hasta altas horas de la madrugada.



A pesar de que se creó en el año 1847 como una feria ganadera, hoy en día yes una cita imprescindible para los sevillanos y las sevillanas.

¿Qué ropa llevar a la feria?

Si quieres ir vestida para la ocasión, debes saber que aunque hay un código de vestimenta, no es obligatorio ir ni con tacones ni con chaqueta. ¡Puedes ir cómo quieras!



Claro que, lo habitual es ir vestida de flamenca o con ropa elegante. Así que si te apetece ir temática, puedes comprar un traje de flamenca para la ocasión.

Si buscas inspiración, no te pierdas los mejores looks de la Feria de Sevilla 2019. ¡Son chulísimos! Puedes llevarlos con tacones o con bailarinas, como más te guste.

¿Cómo llegar a la feria?

Para ir a la Feria de Sevilla las opciones más prácticas son usar el transporte público, llegar en taxi o bien en coche. También puedes usar un autobús lanzadera gratuito que te deja en la Calle del Infierno, en la zona de las atracciones o "cacharritos". Está genial, porque así te ahorras el parking.



Si acudes a la feria, acuérdate de llevar el plano en el móvil. Ten en cuetna que el recinto tiene 15 calles y que están enumeradas en orden ascendente desde la Portada. Ahí verás las casetas pares a un lado y las impares al otro. Por eso te recomendamos llevar el plano en el móvil y con batería. Si ves que te quedas sin cobertura es normal por la cantidad de gente.

¿Se puede entrar a las casetas?

Sí. En la feria hay casetas públicas y privadas, unas 1.000 repartidas por todo el recinto. Las privadas, que son la gran mayoría, suelen ser de amigos y familiares, por lo que podrás disfrutar de multitud de casetas distintas para comer y beber. Además, tienen baño y botiquín. Si vas a ir al baño, ve siempre con antelación porque hay muchísima cola.

¿Qué comer en la feria?

En las casetas encontrarás montaditos, chacinas, tortillas de patatas, rebujitos, etc. Un poco de todo. Pero ojo, porque en muchas casetas no aceptan pago con tarjeta, solo efectivo. ¡Acuérdate de llevar algo en metálico!



Si vas, debes saber de antemano que en las casetas los platos no son muy abundantes y que el precio no es económico, pero hay alternativas. En la Calle del Infierno encontrarás puestos de comida rápida con precios mejores y también en los restaurantes que hay alrededor.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Ahora que sabes todo esto, ¡esperamos que disfrutes de la Feria de Sevilla como nunca!