El caso Rubiales continúa resonando tanto en España como en el panorama internacional, trascendiendo más allá del ámbito futbolístico y atrayendo la atención de la prensa global.

Lo que opina la prensa internacional

Desde la polémica final de la Copa del Mundo, numerosos medios extranjeros han estado siguiendo de cerca los acontecimientos que se han ido desarrollando en torno a uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. La dimensión adquirida por este suceso ha generado un fuerte eco en la comunidad internacional y en diversas personalidades de diferentes sectores.



En el prestigioso periódico estadounidense The New York Times, se hace referencia al movimiento #SeAcabó, que ha sido comparado con el famoso movimiento #MeToo. Este hashtag ha sido empleado por numerosos deportistas españoles como una forma de protesta ante la decisión de Luis Rubiales de mantenerse en su posición como presidente, a pesar de la controversia generada. Además, desde ESPN se ha llevado a cabo un análisis detallado de las "controversias" que han marcado los cinco años de mandato de Rubiales como presidente de la RFEF.



La BBC, en el Reino Unido, ha abordado la cuestión de por qué las mujeres a menudo no denuncian los abusos en el contexto del caso del beso a Jennifer Hermoso. Este mismo medio también ha dado cobertura a la campaña viral #SeAcabó que ha tomado fuerza en las redes sociales en los últimos días. Otros medios internacionales, como The Toronto Star de Canadá, también han establecido un paralelismo entre este movimiento y el #MeToo, preguntándose si el escándalo tendrá consecuencias similares en el ámbito del fútbol. El diario británico Daily Mail ha informado exclusivamente sobre la posible intención de la FIFA de inhabilitar a Luis Rubiales durante 15 años por el incidente del beso a Jennifer Hermoso.



Por su parte, el periódico Daily Star ha resaltado en su portada la decisión de la madre de Luis Rubiales de declararse en huelga de hambre en protesta por lo que considera una "persecución" hacia su hijo. Ha expresado su esperanza de que Jennifer Hermoso revele "la verdad" de lo sucedido. Desde Italia, el Corriere Della Serra ha titulado "España se detiene para apoyarla", refiriéndose a la concentración multitudinaria en apoyo a Jennifer Hermoso que tuvo lugar recientemente. En Alemania, el Franfurter Allgemeine ha calificado el caso Rubiales como un "escándalo" y ha destacado la manifestación feminista que tuvo lugar para denunciar a Rubiales y defender a la jugadora.



Desde Francia, Le Monde y Libération han centrado su atención en el "beso forzado" sufrido por Jenni Hermoso y en la investigación de la justicia por "agresión sexual". En Países Bajos, De Telegraf ha destacado las críticas de la ONU al beso de Rubiales.



En América Latina, el diario Olé de Brasil ha calificado el caso Rubiales como un "escándalo", y en Sudamérica, el periódico Cancha de México ha destacado un partido amistoso entre equipos femeninos bajo el titular "¡Va por Jenni!". En Chile, la prensa ha condenado lo ocurrido en España y ha planteado su preocupación por el impacto negativo en la candidatura para organizar el Mundial 2030.

La ONU y actores que muestran su apoyo a Jenni Hermoso

‼️ NATALIE PORTMAN, actriz y dueña de Angel City, también muestra su apoyo a @Jennihermoso a través de su Instagram📸 (@Nataliaa_anb) pic.twitter.com/Zg145EvZ2M — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) August 26, 2023

La voz de la ONU también se ha sumado al coro de apoyo a Jenni Hermoso y de condena al abuso en el deporte. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha subrayado la importancia de denunciar y enfrentar los abusos, mostrando solidaridad con Hermoso y el movimiento #SeAcabó. La ONU considera que el caso refleja un problema de sexismo en el deporte y espera que las autoridades españolas aborden esta cuestión de manera contundente.



Además de las organizaciones internacionales, diversas personalidades del ámbito artístico y del entretenimiento han alzado la voz en apoyo a Jenni Hermoso. La actriz y defensora de los derechos de las mujeres, Natalie Portman, ha sido una de las figuras más visibles, utilizando su plataforma para difundir el mensaje de #SeAcabó.



En España, diversas figuras del ámbito artístico y del entretenimiento también han levantado su voz en apoyo a Jenni Hermoso y en rechazo al comportamiento de Luis Rubiales. Entre ellos se encuentran la actriz Macarena García, quien ha manifestado su solidaridad, Sara Carbonero, Inma Cuesta, ha expresado su respaldo a la jugadora afectada. Además, la influencer La Vecina Rubia se ha sumado al movimiento #SeAcabó, compartiendo su apoyo en redes sociales.



En el mundo de la música, tanto Alejandro Sanz como Lola Índigo y Vanesa Martín han alzado su voz en contra del acoso y el abuso, mostrando su compromiso con la lucha por la igualdad y el respeto en el deporte y en la sociedad en general.



Además ayer 28 de agosto hubo manifestaciones reflejo del rechazo al comportamiento de Rubiales y del apoyo a Hermoso. La concentración en Madrid, bajo el lema "Rubiales, inhabilitación para siempre", ha demostrado que la sociedad está dispuesta a movilizarse por un cambio real en la cultura del deporte y la erradicación del acoso y el abuso sexual.



El caso Rubiales ha transcendido fronteras y ha impulsado un movimiento de solidaridad y denuncia que va más allá del fútbol. La atención internacional sobre este asunto refleja una llamada global a la igualdad, el respeto y la justicia en el deporte y en todos los ámbitos de la vida.