Mujer de 104 años bate récord Guinness al lanzarse en paracaídas

La sorprendente historia de una abuela con ganas de vivir a tope, y que acaba de batir el record mundial de edad en salto en paracaídas.

Que la edad es solo un número es una frase que no deja de confirmarse una y otra vez con historias como la que hoy te traemos. Lejos de conformarse con una vejez tranquila y aburrida, una mujer de Illinois de 104 años ha saltado en paracaídas desde 4100 metros de altura convirtiéndose así en la persona de más edad en hacerlo.



La hazaña espera ahora ser recogida por el Libro Guiness de los Records, y en ello está trabajando SkyDive Chicago, la compañía de saltos en paracaídas con la que Dorothy Hoffner, nuestra intrépida protagonista, realizó la proeza. Sin embargo esta historia tiene todavía más curiosidades que destacar.

Abuelas de record

Podría pensarse que el record batido por la valiente abuelita ha superado por mucho al actual, pero lo cierto es que no es así. Dorothy Hoffner no es la única abuela en busca de emociones fuertes, ya que el record actual que figura en el Libro Guiness pertenece a otra centenaria, una mujer sueca de nombre Linnéa Ingegärd Larsson que el pasado año lo estableció saltando desde un avión en paracaídas con 103 años.



Desconocemos qué tipo de vida llevó Dorothy en su juventud, pero lo que está claro es que enfilando ya su recta final, ha decidido vivir al límite. Este no ha sido el único salto que ha llevado a cabo, pero su inicio en este deporte tuvo lugar no hace mucho, ya que su primera vez fue recién cumplido el siglo de vida.

En busca de experiencias

En ese primer salto, no obstante, Dorothy no las tenía todas consigo, y como ocurre con muchos que experimentan el salto en paracaídas por primera vez, tuvo que ser empujada del avión. En esta ocasión, sujeta a un instructor certificado con el que saltó en tándem, fue ella misma la que llevó la iniciativa de lanzarse al exterior de la aeronave.



¿Y qué le queda ahora por hacer a esta valiente abuelita? Pues, según sus declaraciones, sus ansias de aventura no están todavía saciadas, y ya planea futuros desafíos con los que volver a experimentar altas dosis de adrenalina. En concreto, la idea que ronda ahora por su mente es la de volver a surcar los aires, pero esta vez en globo aerostático.



No sabemos cuantos años de vida le quedarán a Dorothy, pero lo que es seguro es que va a disfrutarlos al máximo.

