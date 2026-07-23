Esta frase aparentemente educada sería una señal característica de las personas falsas, según una experta

Publicado el 23/07/26 à 14:23 Por El equipo editorial

«No quiero ofenderte, pero…» Esta expresión la hemos oído todos alguna vez. Detrás de esta aparente muestra de cortesía, los psicólogos advierten de una señal característica de las personas falsas. Analizamos este tic verbal que, según los expertos, suele delatar a los hipócritas y cómo reaccionar ante él.

«No quiero ofenderte, pero…»

La frase suena casi amable. Educada, prudente, incluso protectora. Sin embargo, lo que viene después suele ser cualquier cosa menos bienintencionado. Para los psicólogos, esta expresión pertenece a una categoría muy concreta: los llamados disclaimers o advertencias de cortesía. Se trata de un recurso que consiste en anunciar que no se pretende herir a alguien justo antes de hacerlo de todos modos. En otras palabras, es lanzar una crítica bajo la apariencia de amabilidad.

El mecanismo suele ser siempre el mismo. La persona se protege de antemano y se busca una justificación antes incluso de hablar. Es una forma de anticiparse a las críticas que pudiera recibir por sus palabras, al tiempo que se permite decir lo que realmente piensa. Este tipo de expresión resulta especialmente revelador en las personas falsas o hipócritas. Los psicólogos la consideran una señal bastante significativa, casi una confesión encubierta.

Personas falsas: la frase que las delata con facilidad

«No quiero ofenderte» nunca protege realmente a nadie. Es una advertencia con doble intención: prepara el terreno para una crítica y, al mismo tiempo, exime de responsabilidad a quien la pronuncia. Según la Dra. Crystal Saidi, psicóloga clínica citada por Parade, este tipo de fórmula no elimina ni la falta de respeto que sigue ni el desprecio que puede haber detrás de ella. El preámbulo no cambia el contenido; simplemente lo anuncia.

La lógica de esta frase es, en realidad, contradictoria. Si alguien siente la necesidad de aclarar que no quiere ofender, a menudo es porque sabe que está a punto de hacerlo. Esta observación, ampliamente compartida por los expertos en comportamiento, convierte esta expresión en un indicador bastante fiable de un discurso con doble intención.

El mismo mecanismo aparece en otras frases similares, como «con todo el respeto que te mereces» o «yo solo lo digo». Todas funcionan del mismo modo: aparentan prudencia o respeto para expresar una crítica de forma encubierta.

¿Por qué las personas hipócritas utilizan esta fórmula?

Esta expresión ofrece una ventaja importante a quien la utiliza: permite criticar sin asumir plenamente la responsabilidad de lo que se dice. Funciona como una vía de escape inmediata si alguien cuestiona el comentario. Es una herramienta de manipulación sutil, casi invisible.

Gracias a ella, la persona falsa puede expresar su verdadera opinión mientras mantiene una imagen de amabilidad ante los demás. Las personas sinceras, por el contrario, no suelen necesitar este tipo de introducción. Saben expresar un desacuerdo o hacer una observación delicada sin recurrir a este tipo de excusas verbales, aunque elijan palabras más cuidadosas y respetuosas.

¿Cómo saber si estás ante una persona manipuladora?

El uso ocasional de esta expresión no tiene por qué ser preocupante. Cualquiera puede recurrir alguna vez a este tipo de fórmula por inseguridad o por intentar suavizar una conversación. Lo que debe llamar la atención es la repetición. Cuando alguien utiliza sistemáticamente este tipo de frases antes de cada comentario desagradable, acaba generando un clima de desconfianza a su alrededor.

Las incoherencias entre lo que dice y lo que hace siguen siendo el mejor indicador. Una persona falsa suele prometer más de lo que cumple y adapta su discurso según el interlocutor que tenga delante.

¿Cómo reaccionar ante este tipo de discurso?

Detectar la frase es una cosa; saber responder, otra muy distinta. Ante este tipo de expresiones, puede ser útil pedir directamente a la otra persona que explique qué quiere decir, en lugar de quedarse con la insinuación.

Este enfoque obliga al interlocutor a asumir su comentario en lugar de esconderse detrás de una falsa muestra de cortesía. Es una forma sencilla de desactivar este recurso sin necesidad de entrar en un enfrentamiento directo.