Los psicólogos se ponen de acuerdo: las mujeres con un coeficiente intelectual alto tienen estos 7 hábitos en el trabajo para evitar que se aprovechen de ellas

Las mujeres con un coeficiente intelectual elevado que se niegan a ser explotadas tienen algo en común: han aprendido a poner límites. Saben que decir sí a todo significa decir no a sus propias prioridades, a su salud mental y a su desarrollo profesional.

Sus siete principales fortalezas no son superpoderes reservados para una élite, sino habilidades prácticas: saber decir no, hacer visible su trabajo o tener el valor de marcharse cuando el ambiente laboral se vuelve tóxico. Este artículo analiza esas herramientas.

Cómo poner límites en el trabajo, según una mujer con un coeficiente intelectual alto

La primera gran diferencia es que distinguen rápidamente entre ayudar y dejar que se aprovechen de ellas. Cuando un compañero intenta delegarles sistemáticamente las tareas menos agradecidas, reaccionan. Plantean preguntas concretas sobre cómo se distribuye el trabajo, proponen una organización diferente o establecen una frecuencia para ese tipo de peticiones.

Tampoco tienen miedo de decir que no sin pasarse diez minutos justificándose. Un sencillo: «Esta semana no puedo asumir nada más», dicho con tranquilidad, suele ser suficiente. Su objetivo no es caer bien a todo el mundo, sino que se las trate como profesionales y se respete su experiencia.

Estas mujeres protegen el valor de su trabajo

En lugar de confiar en que sus superiores acabarán reconociendo sus esfuerzos por sí solos, estas mujeres hacen que su contribución sea imposible de pasar por alto.

Llevan un registro sencillo de sus principales proyectos y responsabilidades. Conservan los correos electrónicos de agradecimiento y anotan datos relevantes: resultados obtenidos, plazos cumplidos o problemas resueltos.

Cada trimestre recopilan toda esa información en un documento que comparten con su responsable o utilizan durante la evaluación anual. Este hábito les sirve de protección cuando otra persona intenta atribuirse el mérito de un proyecto o cuando necesitan justificar su carga de trabajo.

También utilizan esa información para negociar. Cuando solicitan un aumento de sueldo o aspiran a un nuevo puesto, no se limitan a pensar que lo merecen. Acuden con pruebas concretas de su desempeño, una propuesta salarial definida y una fecha aproximada para la revisión.

Ante un comentario injusto, un compañero que eleva el tono o una petición abusiva, mantienen la calma. Respiran, hacen una pregunta objetiva y reconducen la conversación hacia la búsqueda de soluciones.

Además, aceptan que poner límites puede incomodar a otras personas en un primer momento. Saben que el verdadero respeto nace de actuar con coherencia, no de intentar complacer a todo el mundo constantemente.

Cómo desarrollar estos hábitos, tengas un CI alto o no

La buena noticia es que estas siete cualidades no dependen de la puntuación obtenida en un test de inteligencia, sino de pequeñas decisiones que pueden ponerse en práctica cada día. Un buen punto de partida consiste en hacer un ejercicio de honestidad: ¿en qué momentos de la semana dijiste sí cuando en realidad querías decir no? ¿Qué tareas realizas de forma habitual y ni siquiera aparecen en tu descripción del puesto?

A partir de ahí, basta con fijarse un pequeño objetivo: rechazar una petición poco importante, preguntar cómo se reparten determinadas responsabilidades o enviar un resumen periódico de los avances conseguidos en lugar de trabajar siempre en silencio.

Si el verdadero problema es un entorno laboral tóxico, la estrategia cambia.

Las mujeres que se niegan a ser explotadas no abandonan su empleo por impulso. Actualizan su currículum, mantienen activa su red de contactos profesionales y exploran nuevas oportunidades mientras se aseguran de contar con cierta estabilidad económica. Cuando las faltas de respeto continúan a pesar de haber expresado sus límites, deciden marcharse sin mirar atrás. Para ellas, no se trata de un fracaso, sino de una decisión inteligente: elegir un entorno donde su energía se valore y se aproveche para crecer, en lugar de agotarla.