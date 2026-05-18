Las 5 cosas que las personas elegantes jamás cuentan en público, según una experta en etiqueta y protocolo

Publicado el 18/05/26 à 20:14 Por El equipo editorial

Hay personas cuya sola presencia impone respeto. Sin levantar jamás la voz ni intentar destacar, atraen la atención manteniéndose sobrias. ¿Su secreto? Una actitud impecable, una comunicación medida y, sobre todo, un delicado arte del silencio sobre ciertos temas. Estas personas a las que solemos calificar, con razón, de elegantes, no se distinguen necesariamente por su cuenta bancaria ni por su forma de vestir, sino por su comportamiento. Es esa postura, a la vez discreta y firme, la que hoy encarna la verdadera clase. Como señala Jodi R. R. Smith, experta en etiqueta y protocolo, la idea de la elegancia ha evolucionado mucho.

“Antes, era sinónimo de pertenecer a una clase social alta. Hoy, se basa en valores más universales como la cortesía, la inteligencia emocional o el respeto hacia los demás”, asegura a Parade. En una época marcada por la sobreexposición y el exceso emocional, sobre todo en las redes sociales, cultivar cierto misterio se ha convertido en una señal de sabiduría… y de buen gusto. Pero cuidado: no contarlo todo no significa ser falso o hipócrita. Se trata más bien de medir, de elegir el momento adecuado y las personas adecuadas para abrirse. “Ser honesto no significa desvelarlo todo”, recuerda la experta. Entonces, ¿cuáles son las cosas que una persona elegante nunca dice en público? Aquí están los cinco secretos que las personas más refinadas prefieren guardar para sí mismas.

1. Su situación financiera, ya sea buena… o mala

¿Hablar de dinero en sociedad? Para las personas elegantes, no. Según Jodi R. R. Smith, ya sea para presumir de éxito o para lamentarse de problemas económicos, mencionar ingresos, deudas o patrimonio no tiene cabida en una conversación cordial. “Es inapropiado presumir de riqueza y rara vez es pertinente hablar de dificultades económicas”, insiste Jodi Smith. E incluso si algunos lo hacen sin mala intención, puede incomodar a los demás, generar comparaciones innecesarias o provocar juicios.

La discreción financiera es una forma de delicadeza. No es un tema tabú, pero debe reservarse para contextos concretos: una cita con un asesor, una conversación íntima o una situación de emergencia. En sociedad, es mejor centrarse en lo que compartimos que en lo que poseemos. El dinero, al fin y al cabo, no dice nada sobre nuestro valor humano. Las personas con clase prefieren hablar de sus intereses, de proyectos inspiradores o simplemente escuchar a los demás. Y si tienen un nivel de vida cómodo, no sienten la necesidad de exhibirlo. Su soltura se percibe en su actitud, no en sus palabras.

2. Sus rencores personales o historias sentimentales complicadas

Nada hace perder más elegancia que ventilar rencores o historias personales en público. Ya se trate de un ex tóxico, de un compañero insoportable o de un conflicto familiar, las personas elegantes prefieren reservar esos relatos para momentos escogidos. “Hablar de ello con la persona equivocada o en el momento equivocado da una imagen negativa de quien se expresa”, explica la especialista. Quejarse constantemente, criticar a una antigua pareja o revivir conflictos pasados demuestra falta de perspectiva y puede generar incomodidad en el interlocutor.

También puede dar la impresión de que no se sabe pasar página o de que se busca llamar la atención. Las personas elegantes, en cambio, saben contenerse. Expresan sus emociones en entornos apropiados —con un amigo de confianza o un profesional—, pero nunca ante un público que no lo ha pedido. No se trata de reprimir, sino de mantener la medida justa. Porque conservar cierta calma emocional en público es una muestra de respeto hacia los demás… y hacia uno mismo. Además, transmite madurez, seguridad y… clase.

3. Sus problemas de salud o detalles médicos

Aunque hoy en día se tienda a compartir todo sin filtros, hay temas que conviene tratar con tacto y moderación, especialmente los relacionados con la salud. Las personas elegantes saben que no es necesario entrar en detalles sobre su última operación, sus síntomas o sus tratamientos cuando hablan ante un público amplio. “Ningún desconocido necesita escuchar los detalles de tu operación del pie, incluso en una conversación informal”, advierte Jodi Smith. En sociedad, este tipo de relatos puede incomodar o incluso causar rechazo.

Eso no significa que haya que ocultar el sufrimiento, sino simplemente respetar cierto marco para hablar de ello. Las personas elegantes prefieren la discreción, no por vergüenza, sino por respeto a la sensibilidad de los demás. Esto no quiere decir que nunca hablen de su salud. Pero eligen personas comprensivas y contextos apropiados. Esa reserva refleja una gran dignidad y la capacidad de no definirse únicamente por sus dolencias. En público, prefieren tratar temas que unan en lugar de aquellos que dividan o incomoden.

4. Su currículum, sus títulos o sus logros (de manera ostentosa)

Es normal sentirse orgulloso de la propia trayectoria, pero las personas verdaderamente elegantes no necesitan presumir de ella. Cuando les preguntan dónde estudiaron, a veces responden de manera vaga —“en Cambridge”— en lugar de anunciar orgullosamente “en Harvard”. No por falsa modestia, sino porque saben que el verdadero reconocimiento proviene de los actos, no de las palabras. “No es un secreto y lo dirán si es pertinente. Pero nunca es su frase de presentación”, precisa la experta en protocolo.

Estas personas cultivan una humildad natural. Saben que presumir de títulos, viajes o éxitos puede provocar molestia o incluso rechazo. En lugar de ponerse en primer plano, se interesan sinceramente por su interlocutor. Hacen preguntas, escuchan y valoran el intercambio. Lo que las hace inolvidables no es lo que cuentan sobre sí mismas, sino la manera en que hacen sentir importantes a los demás. Brillan, pero sin deslumbrar ni aplastar.

5. Sus emociones demasiado intensas o reacciones desproporcionadas

Por último, las personas elegantes saben controlar sus emociones en público. Sienten, por supuesto, pero evitan las grandes demostraciones. No gritan, no lloran de forma descontrolada ni estallan en cólera delante de todos. No porque sean frías o insensibles, sino porque entienden que hay un momento y un lugar para todo. “Las personas con clase sienten emociones, pero saben moderarlas en público”, afirma Jodi Smith. Esta actitud hace que se las perciba como personas tranquilizadoras, equilibradas y estables.

Saben respirar profundamente, tomar distancia y posponer una reacción para evitar herir o escandalizar. Eso no significa que repriman sus sentimientos. Los aceptan, los comprenden y los expresan… pero en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Esta capacidad para gestionar las reacciones sin negarlas es uno de los pilares de la inteligencia emocional, una cualidad central en la elegancia moderna. En un mundo saturado de reacciones instantáneas, saber mantener la calma se ha convertido en una auténtica fortaleza.