6 frases que usan las personas manipuladoras para hacerte dudar de tu propia realidad, según los expertos

Publicado el 14/05/26 à 15:38 Por El equipo editorial

En redes sociales sobre amor y relaciones, ciertas frases pueden parecer normales. No obstante, a veces esconden una dinámica mucho más preocupante. Detrás de estas palabras, los narcisistas perversos y otros manipuladores emocionales utilizan una técnica muy peligrosa: el gaslighting. Este mecanismo busca sembrar la duda en la otra persona, distorsionar su percepción de la realidad y debilitar su confianza… Para poder controlarla por completo.

El resultado es sutil. La víctima empieza a dudar de sus recuerdos, minimiza sus emociones y termina creyendo que el problema es suyo. Como explica la terapeuta Shannon Thomas en The Huffington Post, “las personas incapaces de defender de forma sincera su punto de vista recurren al gaslighting”. Una estrategia basada en la confusión y la desestabilización. Con el tiempo, esta manipulación psicológica genera dependencia emocional. La víctima acaba aferrándose a la versión del otro, creyendo que es más fiable que la suya propia. Y ahí es donde se cierra la trampa. Pero, ¿cómo reconocer estas señales de alerta? Hay frases tóxicas que se repiten todo el rato. Identificarlas ya es una forma de recuperar poder.

Las frases de los narcisistas que destruyen tu autoestima

Entre las más habituales está: “Eso nunca ocurrió”. Puede parecer inocente, pero es una de las más dañinas. Su objetivo es borrar la realidad vivida por la víctima. Según la especialista Lisa Ferentz, esta estrategia “lleva a la víctima a cuestionar sus propios instintos”. Poco a poco deja de confiar en su memoria y empieza a depender de la del manipulador. Y eso es exactamente lo que este busca.

Otra frase frecuente es: “Eres demasiado sensible”. Aquí el objetivo es minimizar las emociones de la otra persona para silenciarla. Si reacciona, parece exagerada; si no reacciona, sufre igualmente. En ambos casos, pierde. Aún más agresiva es: “Estás loca, todo el mundo lo piensa”. Este tipo de ataque afecta directamente a la autoestima y además busca aislar a la víctima. Como señala Ferentz, “los manipuladores difunden este discurso en el entorno para desacreditar a la víctima”.

Por último, “tienes mala memoria” termina de generar el desconcierto. La duda se vuelve constante y, sin referencias claras, resulta cada vez más difícil defenderse.

Estas excusas tóxicas que también utilizan los manipuladores

Algunas frases parecen una disculpa, pero en realidad también son manipuladoras. Es el caso de: “Siento que te sientas herido/a”. No es una disculpa real, sino una forma de transferir la responsabilidad.

La psicóloga B. Nilaja Green explica que esta frase “lleva a la víctima a dudar de su propio juicio”. Acaba creyendo que está exagerando o que ella es el problema.

Otra frase típica es: “Deberías haber sabido cómo iba a reaccionar”. Aquí la responsabilidad se invierte por completo: el comportamiento del manipulador pasa a ser culpa de la víctima. Shannon Thomas lo resume así: “el gaslighting consiste en distorsionar los hechos para evitar cualquier responsabilidad”.

Estas frases no son casuales. Forman parte de una dinámica de control que impide cualquier cuestionamiento real del manipulador. Ante esto, los expertos son claros: es fundamental mantenerse conectado con las propias sensaciones. “Cuando sientas incomodidad, no la ignores”, aconseja B. Nilaja Green. Anotar lo ocurrido, hablarlo con alguien de confianza o con un profesional puede ayudar a recuperar claridad. Y, sobre todo, reconocer estas frases ya es el primer paso para salir de la manipulación.