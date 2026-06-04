Los hijos que crecieron con una madre pasivo-agresiva suelen desarrollar estos 6 rasgos negativos en la vida adulta, según los expertos

Publicado el 04/06/26 à 19:12 Por El equipo editorial

En muchos casos las heridas emocionales no siempre surgen de las crisis o las disputas. De hecho, en algunas familias llegan a través de insinuaciones, críticas disfrazadas y silencios cargados de significado. Crecer con una madre pasivo-agresiva puede influir de forma duradera en la manera en que un niño se percibe a sí mismo y construye sus relaciones cuando llega a la edad adulta. Con frecuencia, desarrolla estos seis rasgos negativos.

«Ya estamos otra vez», «Estás exagerando», «No tengo tiempo para ti»… A diferencia de los comportamientos abiertamente agresivos, la actitud pasivo-agresiva suele ser difícil de identificar. Sin embargo, se manifiesta a través de comentarios que, con el tiempo, quedan grabados en la memoria.

Este tipo de comportamiento se expresa mediante observaciones ambiguas, reproches indirectos, silencios punitivos o muestras de frialdad emocional que permiten expresar el enfado sin asumirlo de forma clara. Para un niño, esta comunicación contradictoria puede resultar especialmente desconcertante, sobre todo cuando proviene de una figura materna. Los especialistas en apego recuerdan que los niños necesitan coherencia emocional para sentirse seguros. Los trabajos del psiquiatra John Bowlby demostraron que la calidad de las respuestas parentales influye directamente en la construcción de la seguridad afectiva. Cuando un progenitor alterna entre afecto, reproches indirectos y distanciamiento emocional, el niño puede desarrollar una vigilancia constante hacia las reacciones de los demás.

Se trata de un mecanismo que a veces persiste hasta la edad adulta. Si creciste con una madre pasivo-agresiva, es posible que hayas desarrollado algunos de estos rasgos.

El estrés parental afecta a la sensibilidad emocional

Aunque los comportamientos pasivo-agresivos pueden tener múltiples causas, diversas investigaciones muestran que el estrés que experimentan los padres desempeña un papel importante en su disponibilidad emocional. Así lo señala un metaanálisis realizado por Anna Tudehope Booth, Jacqui Macdonald y George Youssef, titulado Estrés contextual y sensibilidad materna, publicado por la Universidad Cornell.

Tras analizar numerosos estudios, los investigadores observaron que el estrés parental, ciertos trastornos psicológicos y diversos factores socioeconómicos estaban asociados con una disminución de la sensibilidad materna. En otras palabras, cuando una madre atraviesa dificultades importantes, su capacidad para percibir y responder adecuadamente a las necesidades emocionales de su hijo puede verse debilitada.

Los autores subrayan que esta sensibilidad constituye un elemento esencial para el desarrollo de un apego seguro y para la construcción emocional del niño.

Los 6 rasgos negativos que los hijos desarrollan en la edad adulta

Hipervigilancia emocional.

Dificultad para confiar en sus propias emociones.

Culpa excesiva y baja autoestima.

Dificultad para establecer límites.

Ansiedad en las relaciones y miedo al rechazo.

Tendencia a reproducir comportamientos pasivo-agresivos.

Estos rasgos no son inevitables ni permanentes. En la edad adulta, un entorno seguro, relaciones saludables o el acompañamiento terapéutico pueden ayudar a desmontar estos patrones.

¿Cuáles son las consecuencias cuando esos niños se convierten en adultos?

Los psicólogos observan varias características recurrentes en los adultos que crecieron en un entorno marcado por la comunicación pasivo-agresiva.

1. Hipervigilancia emocional

Acostumbrados a descifrar insinuaciones y cambios de humor, estos adultos permanecen constantemente atentos a las reacciones de los demás. Un simple mensaje sin respuesta puede interpretarse como una señal de rechazo o conflicto.

2. Dificultad para confiar en sus emociones

Cuando las palabras de un progenitor no coinciden con lo que realmente siente o expresa, el niño aprende a dudar de sus propias percepciones. Esta fragilidad emocional puede mantenerse durante años.

3. Culpa excesiva y baja autoestima

Diversos trabajos de la psicóloga Susan Harter muestran que un entorno relacional marcado por críticas implícitas o por la retirada de afecto puede afectar de forma duradera a la confianza en uno mismo.

4. Problemas para establecer límites

Otra consecuencia frecuente es la dificultad para decir «no» o expresar las propias necesidades. Muchas personas que crecieron en este tipo de ambiente temen decepcionar a los demás o provocar una reacción negativa.

5. Ansiedad relacional y miedo al rechazo

La inseguridad emocional adquirida en la infancia puede traducirse en una preocupación constante por ser aceptado, comprendido o abandonado por quienes les rodean.

6. Reproducción de comportamientos pasivo-agresivos

Las investigaciones de Murray Bowen sobre las dinámicas familiares muestran que los patrones relacionales aprendidos durante la infancia influyen en los comportamientos de la vida adulta.

Los niños aprenden observando a sus padres y, con frecuencia, reproducen de manera inconsciente los modos de comunicación a los que estuvieron expuestos durante sus primeros años. Por ello, algunas personas pueden terminar utilizando las mismas estrategias pasivo-agresivas que vivieron en casa, incluso sin darse cuenta.