Si eliges callarte antes que entrar en conflicto con los demás es probable que tengas esta cualidad poco común según los expertos

Actualizado el 01/06/26 à 12:39 Por El equipo editorial

Ante un comentario fuera de lugar, una injusticia en el trabajo o un desacuerdo en la pareja, algunas personas optan por no decir nada. Prefieren guardar sus pensamientos para sí mismas en lugar de alimentar una discusión. Una compañera se atribuye el mérito de un proyecto colectivo, pero nadie lo señala. En una comida familiar, un comentario considerado hiriente pasa sin reacción. En una relación amorosa, algunas personas renuncian a expresar su frustración para evitar una confrontación. Otros, por su parte, no se atreven a negociar un aumento o a defender su punto de vista en una reunión. ¿Cómo interpreta la psicología este comportamiento?

Estas situaciones a veces dan la impresión de una gran capacidad de perspectiva y de autocontrol como rasgo de personalidad. Sin embargo, los investigadores llevan años estudiando los mecanismos que llevan a algunas personas a evitar los conflictos, incluso cuando sus intereses están en juego. ¿Es este comportamiento una prueba de dominio de sí mismo o una forma de cobardía? Los expertos sugieren una realidad más matizada.

Una fuerte sensibilidad a la armonía y a las relaciones sociales

Las personas que evitan las confrontaciones suelen dar mucha importancia a la armonía social. Generalmente se muestran atentas a las emociones de los demás y buscan preservar buenas relaciones a su alrededor. Esta tendencia puede asociarse a rasgos de personalidad como la amabilidad, la empatía o la cooperación. Estas personas suelen priorizar el diálogo y la comprensión mutua por encima de la competencia. Prefieren encontrar un punto de acuerdo antes que generar tensiones innecesarias.

Sin embargo, este deseo de armonía también tiene un reverso. Al anteponer las necesidades de los demás a las propias, algunas personas terminan por silenciar sus propias expectativas. Tanto en las relaciones personales como profesionales, este silencio puede generar progresivamente frustración o sensación de incomprensión. La literatura científica también señala que la evitación del conflicto puede tener su origen en experiencias pasadas. Las personas que crecieron en entornos donde los desacuerdos eran mal recibidos a veces desarrollan el reflejo de callarse para preservar la relación o evitar consecuencias negativas.

Callarse en lugar de entrar en conflicto es señal de una cualidad poco común

Un estudio realizado por investigadores de la Columbia Business School y publicado en la revista Scientific Reports aporta una perspectiva interesante sobre este fenómeno. Los autores analizaron el comportamiento de los participantes a través de 13 experimentos centrados en negociaciones, entrevistas de trabajo, evaluaciones de desempeño o juegos con dinero real. Su principal conclusión es que la evitación del conflicto suele estar relacionada con lo que denominan una “aversión a las situaciones de suma cero”. Es decir, muchas personas prefieren evitar contextos en los que su ganancia implique la pérdida de otra persona, incluso cuando esa opción podría serles más beneficiosa.

Los investigadores observaron que esta reticencia no se explicaba principalmente por un mayor sentido de la justicia o del altruismo. Más bien parecía estar impulsada por la anticipación del conflicto. Los participantes asociaban las situaciones competitivas con más tensión, hostilidad y fricciones interpersonales. Un dato relevante es que, cuando los investigadores explicaban que el desacuerdo o la competencia eran normales y aceptados en ese contexto, esta aversión disminuía notablemente.

En ese momento, los participantes se volvían mucho más propensos a defender sus intereses. Esto sugiere que la evitación del conflicto no necesariamente proviene del miedo o de la cobardía. No obstante, los autores piden prudencia. Su estudio no demuestra que evitar el conflicto conduzca sistemáticamente a consecuencias negativas a largo plazo. En algunas situaciones, no entrar en confrontación puede ser incluso una decisión perfectamente racional.

Según ellos, este comportamiento solo se vuelve problemático cuando el miedo al conflicto lleva a una persona a renunciar a oportunidades o beneficios sin una razón objetiva. Así, detrás del silencio suele esconderse una cualidad valiosa: la voluntad de preservar las relaciones y evitar tensiones innecesarias. Pero la investigación también recuerda que no siempre se trata de un simple signo de autocontrol. En muchos casos, este comportamiento revela sobre todo una fuerte sensibilidad al conflicto y a sus posibles consecuencias.