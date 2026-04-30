Si tu perro te lame las manos o la cara, esto es lo que podría estar comunicándote, según algunos expertos

Publicado el 30/04/26 à 13:50 Por El equipo editorial

¿Has vivido ese momento en el que tu perro se sube al sofá, acerca el hocico a tu cara y comienza a lamerte las mejillas o las manos sin parar? La escena suele hacer gracia, y muchos lo llaman “besos”. Pero, algunos también se preguntan: ¿por qué su perro se centra tanto a zonas determinadas como las manos, la boca o el rostro?

Los expertos en comportamiento canino recuerdan que un perro no percibe el contacto como un humano. Con hasta 300 millones de receptores olfativos —frente a los aproximadamente 5 o 6 millones del ser humano—, su nariz y su lengua convierten tu piel en una auténtica tarjeta de identidad química. Detrás de estos lamidos repetidos se esconde una mezcla de lectura emocional, búsqueda de seguridad y, en ocasiones, estrés discreto, muy lejos de ser solo un gesto tierno.

Lo que tu perro analiza realmente cuando te lame las manos

Para entender por qué tu perro te lame las manos, hay que recordar que su boca es una prolongación de su olfato. Investigadores en etología clínica explican que su sentido del olfato, junto con el órgano de Jacobson situado en el paladar, le permite captar sales minerales, hormonas del estrés y feromonas presentes en tu sudor. Al lamer tus dedos o tu cara, recoge información precisa sobre tu estado interno, como si fuera un escáner químico silencioso.

Este comportamiento también forma parte de una amplia comunicación no verbal entre el humano y el animal. Como describió el periodista Éric Duchêne sobre la relación entre niños y perros, ambos construyen un lenguaje común basado en gestos, contacto y sonidos que refuerzan la sensación de seguridad. A nivel neurobiológico, lamer provoca en el perro la liberación de endorfinas y dopamina; este cóctel calma su sistema nervioso, especialmente cuando está tenso o inquieto.

¿Por qué mi perro me lame la cara? Amor, calma o ansiedad

En muchos casos, un perro que lame suavemente las manos o la cara expresa un fuerte vínculo afectivo. Este comportamiento proviene de la relación entre la madre y sus cachorros, donde el lamido sirve para limpiar, tranquilizar, pedir comida y mantener el vínculo social. En el perro adulto, un lamido suave, con ojos relajados y el cuerpo tranquilo, suele indicar un saludo alegre o un intento de reconfortarte cuando percibe cambios en tu olor o en tu postura.

Pero un perro que te lame constantemente puede estar comunicando algo muy distinto. Cuando los lamidos se vuelven frenéticos, acompañados de bostezos repetidos, rigidez corporal o evitación de la mirada, los expertos lo interpretan como una señal de ansiedad. Numerosos estudios señalan que cerca del 90 % de los propietarios siguen interpretando este comportamiento como una muestra de cariño, lo que puede hacer que pasen por alto una verdadera llamada de ayuda o el inicio de un comportamiento compulsivo.

Mi perro me lame sin parar: cómo ayudarle correctamente

Para reaccionar sin romper la confianza, el primer paso es observar el contexto en lugar de apartar automáticamente al animal. Pregúntate cuándo empieza a lamerte, con qué intensidad y qué otras señales acompañan este comportamiento. Una vez tengas esto claro, algunos gestos sencillos pueden marcar la diferencia:

Redirigir el lamido hacia un objeto masticable natural cuando parezca estresado, para que se calme sin invadirte.

Regular los lamidos de afecto imponiendo suavemente una pausa y ofreciendo después caricias o un juego tranquilo.

Evitar gestos bruscos o gritos, que pueden aumentar su confusión y debilitar el vínculo de confianza.

Si el lamido se vuelve imposible de detener, también se dirige al suelo o a sus patas y viene acompañado de malestar evidente, es momento de consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento canino.