Los 5 trucos que los psicólogos recomiendan para dormirte en minutos (y seguramente no lo sabías)

La falta de sueño no solo impacta en la salud física, la salud mental también se resiente, sobre todo en la capacidad de regular las emociones. Esto puede complicar incluso las relaciones sociales. Ante este panorama, Laure Duprat, psicóloga e hipnoterapeuta y cofundadora de Breamk, una app centrada en el bienestar mental, propone cinco consejos para superar estos retos y dormir mejor. Estos cinco trucos, requieren solo pequeños cambios en la rutina diaria. Y pueden cambiar por completo tus noches y mejorar tu calidad de vida.

5 consejos de una psicóloga para dormirte más rápido

1. Crea un entorno que invite al descanso

Tu dormitorio debe convertirse en un refugio de calma. Baja la intensidad de la luz una hora antes de acostarte para preparar la mente para el descanso. Mantén una temperatura agradable. Para conseguir esa relajación que tanto ansías, utiliza aromas como lavanda o manzanilla. Un simple spray en la almohada también puede hacer que tu cama sea un pequeño oasis de calma.

2. Haz un ritual de noche para desconectar

Sustituye las pantallas por actividades tranquilas al final del día. Haz crucigramas, juega a un juego de mesa o dedica unos minutos a colorear. Estas actividades ayudan a dejar atrás pensamientos negativos y terminar el día con una sensación positiva. Recuerda: la luz azul de las pantallas altera la melatonina, la hormona clave para conciliar el sueño.

3. Estira el cuerpo para liberar tensiones

Algunos estiramientos suaves pueden hacer maravillas para liberar la tensión acumulada. Prueba la postura del gato o túmbate boca arriba con las rodillas hacia un lado. Estos movimientos ayudan a relajar los músculos y calmar el sistema nervioso, preparando el cuerpo para un descanso reparador.

4. Pon en pausa tus pensamientos

Adquiere el hábito de vaciar la mente antes de dormir. Utiliza un cuaderno para anotar ideas, preocupaciones o pensamientos positivos. Al sacarlos de tu cabeza, evitarás que se repitan promoviendo así un sueño más tranquilo. Esta técnica, conocida como “detox mental”, es muy útil para mentes saturadas.

5. Cuando intentar dormir no funciona… prueba lo contrario

Si dormirte se convierte en una lucha, aplica la “intención paradójica”: concéntrate en permanecer despierto. Esta técnica contraintuitiva reduce la ansiedad vinculada al insomnio. Combinada con un ambiente relajante, te ayudará a recuperar un sueño natural y reparador.