Cada vez que llevo este pantalón de Zara recibo cumplidos, aunque algunas mujeres mayores de 50 dicen que está pasado de moda

Publicado el 07/07/26 à 17:21 Por El equipo editorial

¿A quién no le gusta recibir un cumplido por su forma de vestir? Cada vez que me pongo mi pantalón capri, todo el mundo me dice que le encanta… Bueno, casi todo el mundo. Las únicas que no parecen compartir el entusiasmo son muchas mujeres mayores de 50 años. Evidentemente, no se puede generalizar y que hay gustos para todos los colores.

El pantalón capri es una prenda a medio camino entre un pantalón pirata y unas bermudas. Al principio pensé que sería difícil combinarlo a mi día a día y que no favorecería mi tipo de cuerpo. Comprarlo supuso salir un poco de mi zona de confort porque, aunque está muy de moda, sigue siendo una prenda original con un marcado aire retro. Y ese toque vintage hay que saber lucirlo. A mí me encanta, y a mis amigas también. Cada vez que lo llevo puesto recibo muchos cumplidos. Y no es para menos: el pantalón capri puede favorecer casi a cualquier silueta. Además, tiene otras ventajas que te convencerán para incorporarlo a tu armario este verano y también durante el entretiempo. Te explico por qué y cómo combinarlo.

Tres razones para apostar por el pantalón capri este verano

Cuando me puse el pantalón capri por primera vez, no imaginaba que tendría tanto éxito. Más allá de los cumplidos que genera, para mí tiene tres grandes ventajas.

La primera es que resulta una prenda fresca y cómoda, perfecta para los días de mucho calor. Además, también es apropiada para el trabajo: no es demasiado corto, tiene un corte favorecedor y mantiene un aspecto elegante.

La segunda razón es que es una excelente alternativa a las faldas y los pantalones cortos cuando queremos variar un poco sin renunciar al estilo. Su estética inspirada en los años cincuenta aporta un aire retro muy sofisticado. Por último, el pantalón capri puede adaptarse a mujeres de todas las edades y con diferentes tipos de cuerpo. Tanto si tienes 30 como 60 años, puede ayudar a estilizar visualmente las piernas y conseguir un conjunto elegante. En mi caso, no tengo las piernas especialmente delgadas y, aun así, siento que este diseño las alarga y favorece. Pensaba que marcaría demasiado los gemelos, pero descubrí que, si eliges un modelo que llegue justo por debajo de la rodilla y que incorpore una pequeña abertura lateral o trasera, el efecto resulta mucho más estilizado.

El modelo que fiché yo en Zara está disponible en la web por solo 17,95€. Ref. Azul / Blanco 5039/81/3044

Cómo combinar un pantalón capri este verano y durante el entretiempo

Para empezar, merece la pena elegir un modelo con un pequeño porcentaje de elastano, incluso si es vaquero. Se adapta mejor a las curvas y resulta mucho más cómodo de llevar.

Una vez encuentres el modelo que más te guste, podrás combinarlo fácilmente con prendas que probablemente ya tengas en tu armario. Puedes llevarlo con un top a juego o del mismo tono para crear un conjunto monocromático. Otra opción es combinarlo con una camiseta de tirantes o un top básico y añadir una cazadora bomber o una americana de corte amplio. Si prefieres jugar con los volúmenes, una camiseta oversize también funciona muy bien, ya que contrasta con el efecto ajustado del pantalón.

En cuanto al calzado, hay tres apuestas que nunca fallan. Las primeras son las sandalias tipo mule o las chanclas de tacón, ideales para potenciar ese aire retro y elegante. Si buscas mayor comodidad, puedes optar por sus versiones planas. Y, por supuesto, las bailarinas siguen siendo una de las mejores compañeras del pantalón capri. En colores vivos, de ante, de rejilla o en acabados clásicos: prácticamente cualquier opción funciona.