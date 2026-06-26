Lo que posiblemente nadie te cuenta sobre el sudor en la espalda en verano (y 3 soluciones fáciles para evitarlo)

Publicado el 26/06/26 à 11:54 Por El equipo editorial

Cuando los termómetros se disparan, cualquier truco es válido para mantenerse fresco. Desde casa con ventiladores colocados de forma estratégica o persianas bajadas para refrescar la habitación hasta la elección de la ropa, todo cuenta para mejorar sentirnos más cómodas durante estos episodios de calor intenso. En verano, encontrar un conjunto ligero e idóneo puede convertirse en todo un reto. Aunque es una época vinculada al sol y a las tendencias de moda, también puede generar incomodidades o complejos relacionados con el cuerpo. Algunas personas prefieren disimular brazos, piernas o abdomen, mientras buscan alternativas para sentirse más seguras.

Otro de los complejos más habituales es la sudoración excesiva, sobre todo en zonas como los muslos, las axilas o la espalda. ¿Te pasa? Estas son algunas soluciones para intentar reducirla o hacerla menos visible.

Por qué sudamos más en la espalda

La espalda es una de las zonas del cuerpo que más sudor produce. Cuando hace calor o realizamos actividad física, las glándulas sudoríparas se activan para regular la temperatura corporal. Al fin y al cabo, sudar es un proceso natural y necesario. Sin embargo, la espalda, igual que las axilas, es una zona poco ventilada, lo que favorece la acumulación de sudor. Esto puede generar sensación de incomodidad e incluso malestar estético.

3 trucos para reducir la sudoración en la espalda

Si este problema te resulta incómodo, aquí tienes tres soluciones sencillas:

1. Mantener una buena higiene

Todo empieza por una higiene adecuada. Utilizar un jabón eficaz y asegurarse de secar bien la zona de la espalda puede ayudar a reducir la sensación de humedad.

2. Usar productos antitranspirantes

Existen desodorantes y antitranspirantes en formato spray o roll-on que también pueden aplicarse en la espalda, especialmente en las zonas donde más se suda.

3. Elegir bien la ropa

Opta por prendas amplias y tejidos naturales. Es mejor evitar materiales sintéticos como el licra. El algodón, la seda o el lino permiten que la piel respire mejor y ayudan a reducir la sensación de calor y sudor.

¿El secreto? Tejidos ligeros y colores claros

Si hay un tejido imprescindible en verano, ese es el lino. Ligero, transpirable y termorregulador, es perfecto para afrontar las altas temperaturas sin renunciar al estilo. Además, los colores claros como el blanco, el beige o los tonos pastel ayudan a reflejar la luz solar, manteniendo el cuerpo más fresco que los colores oscuros. Tonos como el “butter yellow” o el azul bebé también están en tendencia esta temporada. Estos pequeños cambios en tu día a día pueden marcar una gran diferencia para sentirte más cómoda durante las jornadas de calor intenso.