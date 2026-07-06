Ni las New Balance ni las Hoff: estas son las zapatillas de Parfois rebajadas por 15,99€ que triunfarán en verano (y también en otoño)

Publicado el 06/07/26 à 15:54 Por El equipo editorial

Las zapatillas deportivas siguen siendo un básico imprescindible en cualquier armario también en verano. Aunque modelos como las New Balance 530 continúan entre los favoritos por su comodidad y lo fáciles que son de combinar, no son la única opción para conseguir un look actual. Durante las rebajas, muchas marcas ofrecen descuentos interesantes, pero también hay firmas de moda que apuestan por alternativas igual de estilosas y mucho más asequibles. Es el caso de Parfois, que ha lanzado un modelo rebajado por 15,99 euros con todo lo necesario para triunfar tanto este verano como en la vuelta al trabajo o a las clases.

Las zapatillas de Parfois que respiran lujo silencioso

Si hay una tendencia que domina el calzado esta temporada, son las zapatillas deportivas. En cuanto a los colores, los tonos neutros siguen siendo los grandes protagonistas. Blanco, marrón, topo o beige se repiten en las colecciones de las principales marcas y también en las redes sociales, donde este tipo de zapatillas se ha convertido en un auténtico fenómeno. El modelo de Parfois apuesta precisamente por esta paleta cromática, lo que facilita combinarlo con prácticamente cualquier prenda del armario.

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Cómo combinarlas para lograr un look actual

Una de sus principales ventajas es lo fáciles que son para combinar. Puedes llevarlas con unos vaqueros anchos, unos jeans de corte barrel o un pantalón recto de lino junto a una camiseta blanca para conseguir un conjunto informal perfecto para el día a día.

También funcionan muy bien con una falda larga o una minifalda acompañada de calcetines blancos, una combinación que sigue muy presente en las tendencias de 2026.

Si buscas un contraste más elegante, estas zapatillas también encajan muy bien con un traje de americana y pantalón, aportando un toque deportivo sin perder elegancia. Una opción que podrás seguir llevando cuando termine el verano.

Las zapatillas que marcarán tendencia en 2026

Las tendencias en zapatillas para el verano y el otoño de 2026 se mueven entre la inspiración deportiva de los años noventa y las siluetas más limpias y minimalistas.

Los modelos de perfil bajo (low profile) continúan ganando protagonismo gracias al éxito de diseños como las Puma Speedcat o las Adidas Taekwondo, así como de las llamadas sneakerinas, un híbrido entre zapatillas y bailarinas. En verano predominan los colores suaves y luminosos, como el amarillo mantequilla o los tonos pastel en azul y rosa. Con la llegada del otoño, el protagonismo pasa a los modelos de inspiración retro running y a zapatillas técnicas como las ASICS GEL-1130, las New Balance 740 o los diseños de Salomon.

Para quienes prefieren un estilo más clásico, las zapatillas blancas o beige siguen siendo una apuesta segura, aunque esta temporada se actualizan con materiales como el ante marrón chocolate, paneles con textura y suelas de goma en tono miel, una alternativa más cálida al tradicional blanco.