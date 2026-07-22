Colas en Decathlon por el vestido veraniego de 12,50 € que estiliza la silueta después de los 60: muy fresquito y con cinturón a juego

Publicado el 22/07/26 à 17:20 Por El equipo editorial

Con la cintura ajustable, este vestido ayuda a definir la silueta y a suavizar visualmente la zona del abdomen. Además, su largo corto, pero no excesivo, resulta ideal para quienes prefieren no enseñar demasiado las piernas. Y todo ello por solo 12,50 euros, una opción de lo más atractiva. De hecho, Decathlon lleva tiempo arrasando entre quienes buscan ropa y accesorios de calidad a precios únicos e irrepetibles. Pero, en esta ocasión, la pieza protagonista es un vestido diseñado para practicar senderismo, aunque su estilo también lo convierte en una opción ideal para el día a día. Porque caminar es una actividad especialmente recomendable a cualquier edad, también después de los 60.

Cómo llevar el vestido de Decathlon que estiliza la silueta a partir de los 60

Este vestido de color azul grisáceo, disponible por 12,50 euros, resulta muy versátil tanto para pasear por la ciudad como para hacer rutas de senderismo. Está confeccionado con un 3 % de elastano, lo que permite que se adapte con facilidad a diferentes tipos de cuerpo. Además, se vende en tallas que van de la 36 a la 48.

© Decathlon

Uno de sus puntos fuertes es su sistema de ajuste en la cintura. Incorpora tres posiciones diferentes para regular el ceñido según las preferencias y la comodidad de cada persona. Gracias a este detalle, el vestido permite marcar más o menos la cintura y suavizar visualmente la zona del vientre.

También destaca su escote, de líneas sencillas y elegantes, que aporta un toque más femenino al diseño. A ello se suma un tejido transpirable en la espalda, pensado para ofrecer mayor confort durante las caminatas en los días calurosos.

Cómo combinar este vestido de Decathlon

Este vestido admite múltiples combinaciones con prendas y accesorios que probablemente ya tengas en el armario. Para un look informal, basta con añadir unas zapatillas deportivas de tendencia, como unas New Balance 530, junto con una riñonera de tela o un bolso bandolera.

Si prefieres un estilo más veraniego, puedes combinarlo con unas sandalias planas o unas chanclas y un bolso tipo capazo o cesta. También funciona para ocasiones algo más arregladas. En ese caso, solo hay que sustituir el calzado por unas sandalias de tacón bajo o unas mules con un pequeño tacón cuadrado, muy cómodas, y completar el conjunto con un bolso tipo baguette.

Qué vestidos favorecen si quieres afinar la silueta

A partir de los 40 años es habitual que se acumule más grasa en la zona abdominal. Afortunadamente, existen varios cortes de vestido que ayudan a equilibrar la silueta.

Uno de los más recomendables es el vestido camisero. Gracias a su botonadura vertical y al cuello, dirige la atención hacia la parte superior del cuerpo, alarga visualmente la figura y estructura el torso. Otra apuesta segura es el vestido de corte evasé, ajustado en la parte superior y con una falda que se abre progresivamente hacia abajo. Este diseño cae con naturalidad sobre el abdomen sin marcarlo.

Por último, los vestidos fluidos son una excelente alternativa para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. Confeccionados en tejidos ligeros y con buena caída, acompañan el movimiento del cuerpo y crean un efecto visual que suaviza la zona del vientre sin añadir volumen.