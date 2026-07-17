El nuevo vestido camisero con cuello mao de Letizia es de edición limitada y confirma la tendencia más elegante del verano

Publicado el 17/07/26 à 12:41 Por El equipo editorial

En una audiencia con el CERMI en Zarzuela, la reina Letizia ha estrenado un vestido Byan verde esmeralda, hecho en España y de edición limitada, cuyo detalle clave apunta a agotar existencias.

En el Palacio de la Zarzuela, en plena recta final antes de volar a Nueva York para la final del Mundial entre España y Argentina, la Reina Letizia ha vuelto a convertir una audiencia oficial en noticia de moda. Durante la reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), todas las miradas han ido a su look.

Para este acto formal, la Reina ha apostado por un vestido camisero verde, de firma española y hecho a mano, que supone una nueva incorporación en su vestidor real. Una pieza de edición limitada, con aire veraniego pero muy pulido, que ha despertado el interés de las amantes de la moda por un detalle muy concreto : todavía puede encontrarse en la web de la marca.

El look de Zarzuela : así es el nuevo vestido Byan de la reina Letizia

La prenda elegida es el Basalt Dress de la firma madrileña Byan, perteneciente a su Terra Collection. Se trata de un vestido de corte camisero, con cuello mao, largo midi y mangas largas ligeramente abullonadas rematadas en puños elásticos. El tejido cae de forma fluida desde los hombros y un cinturón en el mismo material marca la cintura sin ceñir en exceso.

El color es un verde esmeralda intenso, resaltado por vivos en blanco crema en el delantero y en los puños, que aportan contraste y favorecen mucho en fotografía. El diseño está confeccionado a mano en España, en pequeñas series, y en la web de Byan figura como pieza de edición limitada con un precio de 225 euros. Varias tallas ya aparecen agotadas, señal del efecto inmediato del vestido Byan de la reina Letizia.

Byan : la firma española que se estrena en el armario real

Byan es una marca de moda femenina fundada por Andrea Moragues, arquitecta de interiores que descubrió su vocación por el diseño durante los años que vivió en la India. Tras un parón profesional fuera de España, empezó a crear sus propias prendas y, de regreso en Madrid, nació la firma, «como un homenaje a la sastrería masculina, de cortes limpios, líneas rectas y diseños atemporales», tal y como explica Andrea Moragues en la web de la firma, según recogió Vanity Fair.

Esa filosofía se traduce en colecciones como Terra Collection, con siluetas atemporales, producción responsable en pequeños talleres locales y tejidos agradables al tacto, que combinan fibras como el lyocell y el lino. Sus diseños ya han conquistado a nombres como Eugenia de York, Sassa de Osma o la actriz Kelly Rutherford, situando a Byan entre las firmas españolas más deseadas del momento.

Claves de estilo : accesorios nude y joyas doradas para un look real

Para acompañar el vestido, la Reina Letizia ha elegido unos salones destalonados en tono nude de Magrit, con tacón medio, que afinan visualmente la pierna y mantienen el conjunto en un registro discreto. Como joyas, ha rescatado los pendientes Palma Oro de la joyería mallorquina Isabel Guarch, en forma de hojas de palma, que ya lució la Princesa Leonor y que recuerdan a las habituales vacaciones familiares en la isla.

La melena suelta, ligeramente moldeada, y un maquillaje muy natural, con piel luminosa y labios nude, completan un look fácil de trasladar a la vida diaria. Combinado con accesorios similares, cualquier vestido camisero verde de aire relajado puede recrear el efecto de este Basalt Dress hecho en España, pensado para acompañar jornadas oficiales largas sin renunciar a la elegancia.