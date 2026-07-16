Estas zapatillas de Zara por menos de 9 euros son las más tendencia del verano (y del otoño) y combinan con todo: "son una auténtica ganga"

Publicado el 16/07/26 à 11:55 Por El equipo editorial

Las zapatillas deportivas son un básico imprescindible durante todo el año, incluso en verano. Aunque las New Balance siguen siendo una de las opciones favoritas, hay un modelo de Zara por menos de 9 euros que puede marcar la diferencia en tus looks de verano. Rebajadas a 8,98 euros, estas sneakers se han convertido en una de mis compras favoritas. Si buscas comodidad sin renunciar al estilo, las zapatillas inspiradas en los años 90 son una apuesta segura. Las New Balance 530 son unas de mis preferidas por lo cómodas que resultan y porque combinan fácilmente con todo tipo de estilismos.

Sin embargo, como ocurre con muchas marcas especializadas en sneakers, su precio puede ser elevado. Las rebajas son el momento perfecto para conseguirlas más baratas, aunque también existen alternativas igual de estilosas en firmas más generalistas y, además, mucho más asequibles. A menudo no pensamos en ellas, pero merece la pena hacerlo. He encontrado un modelo de Zara que será tendencia tanto este verano como la próxima temporada y cuesta menos de 9 euros: una auténtica oportunidad.

Mejores que las New Balance: las zapatillas de Zara asequibles que querrás llevar este verano y también en otoño

Si hay una tendencia que destaca este año en el universo de las sneakers, esa es la de las zapatillas de ante. Elegantes, sofisticadas y muy versátiles, triunfan especialmente cuando incorporan una suela de grosor medio, ni demasiado fina ni demasiado gruesa. En cuanto a los colores, los tonos neutros siguen ganando protagonismo. Basta con echar un vistazo a las redes sociales o a las colecciones de las principales marcas de zapatillas para comprobarlo. El blanco continúa siendo un clásico, pero el marrón, el topo y el beige también se consolidan como algunos de los colores imprescindibles de la temporada.

El modelo de Zara que he encontrado es muy fácil de combinar. Puedes llevarlo con unos vaqueros anchos, unos jeans barrel o un pantalón vaquero recto. Si lo completas con una camiseta blanca, conseguirás un look casual perfecto para el día a día. También quedan ideales con una falda larga o con una minifalda combinada con calcetines blancos. Incluso pueden aportar un toque deportivo a un conjunto de blazer y pantalón. Son unas zapatillas pensadas para acompañarte durante el verano, pero también para seguir llevándolas cuando llegue la vuelta a la rutina. Por menos de 9 euros, es difícil encontrar una opción tan elegante y versátil.

Zapatillas deportivas de Zara: precio original de 29,95 euros, rebajadas a 8,98 euros. ¿A qué esperas para hacerte con ellas?