Decathlon agotará sus 5 sandalias más elegantes, cómodas y en tendencia para esta primavera-verano (desde 23€)

Publicado el 21/04/26 à 16:25 Por El equipo editorial

Esta primavera-verano, Decathlon lanza una amplia gama de sandalias elegantes que te salvarán del calor esta temporada. Hablamos de modelos pensados para caminar sin renunciar al estilo. Ligeras y fáciles de combinar, son la opción ideal tanto para escapadas como para el día a día. Aquí tienes hasta 5 sandalias que demuestran que comodidad y elegancia sí pueden ir de la mano. ¡No te las pierdas

1. Sandalias Ipanema en azul

© Decathlon

Si buscas unas sandalias que funcionen con cualquier look, este modelo Ipanema en tonos azules es un acierto seguro. Su diseño limpio y minimalista las convierte en el comodín perfecto para vestidos fluidos, pantalones de lino o incluso vaqueros. Además, son ligeras y muy cómodas para caminar durante horas. ¿Lo mejor? Su precio. Están disponibles por 24,75€.

2. Sandalias negras elegantes

© Decathlon

Las sandalias negras nunca fallan, pero estas van un paso más allá. Con un diseño discreto pero elegante, estilizan el pie y sirven tanto para looks dee día como para cualquier evento o cena informal de noche gracias a su toque brillante que le da un extra de estilo al calzado. Su precio es de 30,90€.

3. Sandalias de dedo: muy en tendencia

© Decathlon

Para las amantes de la moda y las últimas tendencias, este modelo es ideal si lo que quieres es luciar un look cuidado y lleno de estilo. Ofrecen una buena sujeción del pie, pero mantienen una estética moderna y favorecedora. Su precio es de 25€.

4. Sandalias verde caqui con detalles en dorado

© Decathlon

Este modelo en verde caqui con detalles dorados encaja perfectamente tanto en looks casuales como más relajados. Es perfecto para viajar o dar un paseo en esta temporada de primavera, y también lo tienes en tonos: verde caqui, blanco crudo y negro. Su precio es de 33,12€.

5. Sandalias en marrón

© Decathlon

Si buscas unas sandalias para todo, este modelo es perfecto. Cómodas, fáciles de combinar e ideales tanto para paseos por la ciudad como para escapadas a la playa. Un básico práctico con un toque elegante y estiloso. Su precio es de 23€.