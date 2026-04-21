Decathlon agotará sus 5 sandalias más elegantes, cómodas y en tendencia para esta primavera-verano (desde 23€)
Esta primavera-verano, Decathlon lanza una amplia gama de sandalias elegantes que te salvarán del calor esta temporada. Hablamos de modelos pensados para caminar sin renunciar al estilo. Ligeras y fáciles de combinar, son la opción ideal tanto para escapadas como para el día a día. Aquí tienes hasta 5 sandalias que demuestran que comodidad y elegancia sí pueden ir de la mano. ¡No te las pierdas
1. Sandalias Ipanema en azul
Si buscas unas sandalias que funcionen con cualquier look, este modelo Ipanema en tonos azules es un acierto seguro. Su diseño limpio y minimalista las convierte en el comodín perfecto para vestidos fluidos, pantalones de lino o incluso vaqueros. Además, son ligeras y muy cómodas para caminar durante horas. ¿Lo mejor? Su precio. Están disponibles por 24,75€.
2. Sandalias negras elegantes
Las sandalias negras nunca fallan, pero estas van un paso más allá. Con un diseño discreto pero elegante, estilizan el pie y sirven tanto para looks dee día como para cualquier evento o cena informal de noche gracias a su toque brillante que le da un extra de estilo al calzado. Su precio es de 30,90€.
3. Sandalias de dedo: muy en tendencia
Para las amantes de la moda y las últimas tendencias, este modelo es ideal si lo que quieres es luciar un look cuidado y lleno de estilo. Ofrecen una buena sujeción del pie, pero mantienen una estética moderna y favorecedora. Su precio es de 25€.
4. Sandalias verde caqui con detalles en dorado
Este modelo en verde caqui con detalles dorados encaja perfectamente tanto en looks casuales como más relajados. Es perfecto para viajar o dar un paseo en esta temporada de primavera, y también lo tienes en tonos: verde caqui, blanco crudo y negro. Su precio es de 33,12€.
5. Sandalias en marrón
Si buscas unas sandalias para todo, este modelo es perfecto. Cómodas, fáciles de combinar e ideales tanto para paseos por la ciudad como para escapadas a la playa. Un básico práctico con un toque elegante y estiloso. Su precio es de 23€.
Suscríbete para no perderte ninguna novedad