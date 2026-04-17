Aldi agotará en horas sus sandalias "tipo Birkenstock" por 9,99 €: cómodas, fresquitas y muy en tendencia para primavera

Aldi irrumpe esta primavera 2026 en España con unas sandalias ergonómicas de piel por 9,99 €, llamadas a agotar existencias en horas entre las fans del calzado cómodo.

Quien vive literalmente en sandalias desde que empiezan los días de calor ya está rastreando cada folleto en busca del modelo perfecto para esta primavera. Comodidad, materiales que dejen respirar el pie y un precio asequible marcan la lista de deseos, sobre todo si eres de las que hace largas caminatas a diario. En ese contexto llegan a Aldi unas nuevas sandalias ergonómicas de su propia marca de ropa UP2FASHION, que ya están en boca de todas. Piel, hebillas regulables y un coste por debajo de los 10€ se convierten en el combo perfecto.

Por qué las sandalias de Aldi por 9,99 € arrasan esta primavera

El nuevo modelo de sandalias ergonómicas Aldi se vende por solo 9,99 €. Mientras muchas sandalias de piel con plantilla ergonómica se sitúan entre 40 y 130 euros en marcas más conocidas, esta propuesta de supermercado intenta acercar ese tipo de comodidad a cualquier bolsillo. El secreto está en la plantilla y el exterior de piel, que favorecen la transpiración, y en las dos hebillas metálicas ajustables.

© Aldi

Cómo son las sandalias ergonómicas Aldi UP2FASHION

Estas sandalias tipo pala presentan un diseño minimalista, de inspiración normcore, en tonos neutros fáciles de combinar. La horma ancha y la suela gruesa buscan repartir mejor el peso en cada pisada, mientras que las hebillas permiten adaptar el ajuste si el pie se hincha con el calor o se prefiere más sujeción. La colección incluye dos rangos de tallas : del 37 al 41 y del 41 al 45, ambos a 9,99 € durante la promoción de primavera 2026.

Dónde y cuándo encontrar las sandalias ergonómicas de Aldi sin quedarte sin talla

Al tratarse de un producto de stock limitado, la experiencia con otros lanzamientos similares apunta a que puede agotarse en pocos días, incluso en horas en algunas tallas. Muchas compradoras planean acercarse el primer día de la oferta y a primera hora para asegurarse su número antes de que desaparezca del lineal.

Se venden en la sección de bazar de las tiendas Aldi en España y Canarias, junto a otros básicos de temporada. Su estética neutra permite llevarlas con vestidos fluidos, vaqueros rectos o shorts y camisa, mientras que un cuidado sencillo con paño húmedo y secado a la sombra ayuda a mantener la piel flexible más tiempo.