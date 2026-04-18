Ni Zara ni Parfois: Skechers arrasa con las alpargatas con cuña en tonos beige elegantes y muy cómodas

Esta primavera en España, las alpargatas con cuña de Skechers prometen sumar comodidad y estilo a tu día a día; te contamos qué tiene el modelo Resort Roamer para destacar.

Las alpargatas vuelven cada año en cuanto suben un poco las temperaturas, y esta primavera no es distinta. Entre todas las propuestas, el modelo con cuña se ha convertido en el favorito de quienes buscan un calzado que funcione igual de bien para la oficina, una tarde de compras o una escapada de fin de semana, sin renunciar a ese punto arreglado que pide la temporada.

Dentro de esa tendencia, Skechers ha apostado fuerte por las alpargatas con cuña y ha lanzado un modelo que está ganando terreno en España : las BOBS Desert Kiss – Resort Roamer. Una sandalia tipo alpargata, baja pero estilizada, pensada para caminar horas gracias a su plantilla Skechers Memory Foam, a la sujeción del empeine y a detalles muy prácticos que las hacen especialmente interesantes para el día a día.

Por qué las alpargatas con cuña Skechers arrasan cada primavera

Las alpargatas con cuña se han convertido en el zapato comodín del entretiempo porque combinan la estabilidad de un zapato cerrado con la frescura de una sandalia. La cuña de yute suma algo de altura sin obligar a llevar tacones finos, lo que resulta cómodo en jornadas largas o en planes que encadenan trabajo, recados y cenas. Por eso muchas mujeres las eligen para procesiones de Semana Santa, ferias o paseos urbanos interminables.

Ese carácter híbrido también explica su versatilidad a la hora de vestir. Encajan con vaqueros rectos o de corte ancho, camisetas básicas y camisas fluidas para un look relajado, pero igual de bien con vestidos midi de lino o algodón, bermudas, faldas fluidas y tops de punto ligero. Con un solo par se resuelve gran parte del armario de primavera, desde mañanas de oficina hasta tardes de terraza.

BOBS Desert Kiss – Resort Roamer, las alpargatas con cuña más cómodas

En ese contexto, las BOBS Desert Kiss – Resort Roamer se posicionan como una de las opciones más completas. Cuentan con parte superior de lona en tono natural y puntera cerrada con acabado de crochet que aporta un aire artesanal muy actual. La cuña baja está forrada de yute y tiene una altura de 3,2 cm, suficiente para estilizar sin perder estabilidad, mientras que la suela sintética flexible incorpora dibujo de dientes de sierra para mejorar la tracción en aceras y calles empedradas.

El confort llega de la mano de la plantilla con amortiguación Skechers Memory Foam, que aporta una sensación de acolchado bajo el pie durante horas. La correa elástica en el empeine y la tira ajustable en el talón ayudan a que el pie quede bien sujeto, algo clave cuando hay que cruzar la ciudad o pasar muchas horas de pie. Además, el modelo es 100 % vegano, tiene suela ligera, es lavable a máquina y suele encontrarse en tallas del 36 al 41 por unos 60 euros.

© Skechers

Cómo combinar las alpargatas con cuña Skechers esta primavera

Su color natural facilita la combinación : van bien con vaqueros rectos y camisa fluida para la oficina o con un vestido midi ligero en días más cálidos. Basta añadir un blazer o una chaqueta vaquera para pasar del escritorio a una reunión informal sin cambiar de calzado.

En planes de tarde o cenas encajan con bermudas, faldas ligeras y un top de punto sencillo. El resultado es un look cómodo y fresco, con ese equilibrio entre practicidad y estilo que muchas buscan cuando llegan los primeros días de calor.