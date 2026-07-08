Mi nueva obsesión de Parfois cuesta menos de 40 € y es muy elegante para verano: un vestido floral que resalta el bronceado y estiliza la silueta gracias a su corte asimétrico

Publicado el 08/07/26 à 12:49 Por El equipo editorial

Este verano, hemos encontrado el vestido ideal para realzar la silueta y lucir elegante sin esfuerzo. Se trata de un modelo largo y asimétrico con estampado floral de Parfois, que cuenta con una tira en el hombro para fruncir y con un bonito detalle de una borla en los extremos. ¿Lo mejor? Su efecto drapeado en los laterales estiliza la figura al momento. Nos encanta su escote asimétrico, que favorece a todo tipo de pecho, así como la espalda con un hombro al descubierto. Cabe destacar que el fruncido de los laterales permite que el vestido se adapte cómodamente a diferentes siluetas sin perder comodidad.

El vestido está disponible en burdeos (nuestra opción favorita), y también en azul clarito, ideal para los días soleados. Puedes combinarlo con unas sandalias planas o de cuña para darle un toque más elegante y estilizado a tu look. También queda muy bien con bailarinas troqueladas o incluso con unas chanclas, un calzado que esta temporada está muy de moda. Completa el conjunto con un bolso de rafia como el que propone Parfois por ejemplo y tendrás un look perfecto.

¿Lo mejor? Está ahora mismo disponible en la web de Parfois por solo 39,99 euros. Y, si quieres completar tu look con piezas similares a las que aparecen en la imagen puedes hacerlo con:

Sus sandalias planas de piel por 29,99 euros. Ref. Negro | 246673. Su bolso bombonera de ratán por 32,99 euros. Ref. Natural | 244520NCM.

Nuestros mejores consejos para disimular el vientre con la ropa este verano

Si no te gusta cómo se ve tu vientre en verano, existen algunos recursos para suavizar visualmente esa zona. El primero consiste en dirigir la atención hacia otra parte del cuerpo que te guste especialmente: las piernas, los brazos, la espalda o el escote. Las posibilidades son muchas. También es importante conocer bien tu cuerpo para elegir las prendas que mejor realcen tu silueta. Algunos cortes destacan más la zona del vientre, mientras que otros lo disimulan. Si no te sientes del todo segura con esa zona del cuerpo, siempre estás a tiempo de evitar la ropa excesivamente ajustada y elegir tu talla habitual o incluso una ligeramente superior si así te resulta más cómoda. El número que aparece en la etiqueta del pantalón no define nada importante: al fin y al cabo lo esencial es escoger la talla con la que te sientas bien.

Por último, una buena lencería puede marcar la diferencia. Elegida correctamente, ayuda a crear una silueta más uniforme. Puedes optar por un body moldeador cómodo, con braga o tanga según tus preferencias, que alisa el abdomen y ofrece una mayor sujeción. Si no te gustan los bodies, los pantalones cortos moldeadores también son una excelente alternativa: además de estilizar la silueta, evitan el roce entre los muslos. Las bragas o tangas moldeadores también son opciones muy recomendables para quienes desean suavizar visualmente la zona del abdomen.