Frío por la mañana y calor por la tarde: estas chaquetas de Zara son ideales para el entretiempo y cuestan desde 29 €
La vuelta a la rutina ya está aquí. Y estamos en plena transición de calor a frío, o incluso hay días en los que podemos tener las dos cosas. Resultado: ya no sabemos cómo vestirnos. Si nos abrigamos demasiado por la mañana, tendremos calor por la tarde, y si hacemos lo contrario, podemos pasar frío al salir de casa. Si a ti también te resulta un poco incómodo, una chaqueta puede ser la solución a tus problemas.
La chaqueta es la prenda de entretiempo por excelencia. Permite protegerse del frío de la mañana sin dejar de ir con estilo por la tarde. Pero tampoco puede ser demasiado abrigada, porque corres el riesgo de acabar sudando o de tener que llevarla en la mano al final del día. Porque sí, todavía no es el momento de ponerse una chaqueta de cuero o de polipiel. Lo mismo ocurre con una gabardina de algodón, que puede resultar demasiado gruesa para las altas temperaturas de la tarde. En Zara hemos fichado algunos modelos desde 29€ que podrían convertirse en tu mejor aliado para entretiempo. ¿Los vemos?
La chaqueta fluida y técnica de Zara: la prenda ideal para entretiempo
La vemos por todas partes durante la vuelta a la rutina. La chaqueta técnica de estilo bomber es el modelo que hay que tener esta temporada para rejuvenecer y potenciar cualquier look. Además de ser muy estilosa, esta chaqueta de tejido fluido y muy ligero se adapta tanto al frescor de las mañanas como al calor de las tardes. Nos encanta su aire deportivo y moderno, pero también su corte, que favorece a todo tipo de siluetas. Lo ideal es apostar por un modelo con cuello alto: un detalle muy de tendencia y sumamente elegante. Te dejamos algunos de los modelos que hemos encontrado en la web de Zara y que estamos seguras de que serán la solución a tus problemas. ¡Mira!
1. Chaqueta de cuadros
Esta chaqueta de cuadros de Zara es una opción perfecta para entretiempo si lo que quieres es ir cómoda y algo abrigada cuando refresca un poco. Tiene el detalle del cuello subido muy en tendencia esta temporada y además es de manga larga con acabado elástico, lo que permite que vayas cómoda sin renunciar al estilo. ¿Lo mejor? Está disponible en la web de Zara por solo 29,95 euros. ¡Corre a por ella!
2. Cazadora bomber de cuadros
Del mismo modo que el modelo anterior, esta chaqueta también cuenta con un bonito estampado de cuadros que dará ese plus de estilo a cualquiera de tus looks de entretiempo. En este caso se trata de una cazadora estilo bomber de cuello subido y manga larga que está disponible en la web de Zara por 39,95 euros.
3. Cazadora bomber en color teja
Zara también lanza esta propuesta de cazadora bomber en color teja perfecta para realzar el rostro y crear looks llenos de estilo. Con ese efecto satinado que le da un plus de elegancia a cualquier look, esta cazadora bomber se convierte en uno de los aliados perfectos para la época de entretiempo. ¿Lo mejor? Puedes ficharla en la web de Zara por solo 29,95€.
¿Cuáles son las chaquetas más de moda para la vuelta de 2026?
Para la vuelta de 2026, el armario de otoño incluye varias chaquetas imprescindibles. A la cabeza está la gabardina. Disponible en una versión fluida y extralarga para conseguir una silueta más estilizada, o en una versión corta tipo cazadora de entretiempo, la gabardina es un básico que nunca nos cansa.
Comparte protagonismo con el blazer oversize, una pieza estrella del armario que aporta un toque elegante al instante, y con la chaqueta de ante entallada, cuyo tejido y corte ajustado aportan calidez a la silueta con un pequeño aire retro. Nos gustan especialmente las chaquetas marrones.
Al mismo tiempo, las prendas más llamativas permiten marcar estilo desde los primeros días de frescor. La chaqueta con estampado de cebra se impone como el estampado animal estrella de la temporada, perfecto para animar un look monocromático o un conjunto casual, como unos vaqueros y una camiseta, por ejemplo.
Por último, el bomber satinado ofrece una alternativa fluida y ligeramente brillante, perfecta para aportar un toque deportivo, elegante y desenfadado a los looks de la vuelta a la rutina. Es una opción estupenda para el entretiempo.
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