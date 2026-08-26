Tengo el armario lleno de ropa y soy periodista de moda: este es el propósito que me he marcado para septiembre
Tal y como ocurre el día 1 de enero, la vuelta a la rutina en el mes de septiembre es un momento de reinicio mental y físico. Una nueva página en blanco que veo perfecta para recuperar buenos hábitos alimenticios, retomar el deporte o, por qué no, probar alguna actividad nueva… Pero mis propósitos están principalmente relacionados con las compras. Porque sí, cuando llega septiembre, muchas veces queremos hacer limpieza para después caer en la tentación de renovar el armario.
Muchas marcas ya han presentado parte de sus colecciones para la vuelta a la rutina e incluso algunas prendas de principios de otoño. Y, para mí, esta es la temporada más divertida en lo que a moda se refiere. Podemos jugar con chaquetas, pañuelos y zapatos cerrados, combinándolos con prendas de verano mientras el tiempo todavía lo permita.
Todo este entusiasmo por la nueva temporada suele hacer que gaste demasiado. Pero este año voy a intentar cumplir algunos propósitos. ¿Lo conseguiré? No lo sé, pero si tú puedes hacerlo, estos consejos pueden ayudarte a controlar tu presupuesto de ropa y a organizarte de cara a septiembre.
Próposito nº1: hacer una gran limpieza de armario
Como amante de la moda, tengo tendencia a acumular ropa y accesorios con bastante facilidad. Y esto plantea varios problemas. Para empezar, no vivo en un castillo, así que me quedo sin espacio en un plis. Después están esas prendas que guardo «por si acaso», aunque en realidad ni siquiera sé por qué, porque ya no me quedan bien o han dejado de gustarme. Y, por último, debido a toda esta acumulación, termino olvidando prendas que están escondidas al fondo del armario.
La solución: hacer una gran limpieza de primavera, pero en otoño. Me gustaría sacar absolutamente todo del armario y revisar cada prenda una por una.
Con cada pieza de ropa o accesorio, deberíamos preguntarnos si realmente nos gusta, si podemos crear al menos tres looks diferentes con ella y si la echaríamos de menos en caso de deshacernos de ella.
No estoy segura de conseguirlo, pero hay que intentarlo. Además, esta limpieza permite ver mucho más claro todo lo que tenemos y, quién sabe, quizá hacer sitio para alguna nueva joya de temporada. Es un poco de motivación extra.
Propósito nº2: controlar mis gastos en compras
Controlar los gastos durante la vuelta a la rutina es casi una misión imposible si, como yo, te encantan los looks de otoño. Las tentaciones están por todas partes.
Un blazer nuevo, un par de mocasines, unas bailarinas, un cárdigan de colores que encaje perfectamente con la tendencia del momento… Para mí, septiembre también es la ocasión perfecta para renovar todos los básicos que están desgastados.
Ya lo habrás entendido: la factura puede ser considerable.
Entonces, ¿cómo evitar comprar absolutamente todo en mis tiendas favoritas? Estableciendo una regla que resulta muy complicada de mantener a largo plazo: si entra una prenda nueva, otra antigua tiene que salir.
No es fácil, pero sí puede ser una buena forma de controlar la cantidad de ropa y accesorios que tenemos. Una vez más, no hay nada garantizado.
Soy periodista de moda y este septiembre voy a intentar crear nuevos looks con la ropa que ya tengo
Si caigo en la tentación de comprar novedades de moda es, en primer lugar, porque me gusta estar al día de las tendencias y porque suelo tener muchos flechazos. Sin embargo, esa emoción es pasajera.
Compro cosas nuevas aunque ya tengo muchas prendas, algunas de tendencia y otras que son auténticos clásicos que nunca pasan de moda. La solución es sencilla: ser más creativa.
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