Colas en Lidl por la chaqueta ‘estilo Barbour’ que cuesta menos de 20€ y es perfecta para vestir elegante este otoño

El mes de septiembre ya está a la vuelta de la esquina y el otoño se acerca. Por ello, hemos navegado a través de internet para encontrar la chaqueta ideal para esta temporada. Se trata de la chaqueta estilo Barbour, es decir, la barn jacket. Sí, Barbour es una de las marcas favoritas cuando hablamos de chaquetas para otoño. Y entendemos por qué: el corte es elegante y la calidad está a la altura. Pero su precio a veces no está al alcance de todas. En este sentido, hoy te traemos una alternativa súper atractiva que hemos encontrado en Lidl por menos de 20 euros. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

La chaqueta de Lidl ‘estilo Barbour’ sertá tu favorita este otoño

La chaqueta de Lidl ‘estilo Barbour’ ofrece un toque de elegancia instantáneo a cualquier conjunto de entretiempo. Además, permite salir un poco del clásico blazer o de la cazadora vaquera, dos prendas muy populares cuando llega el otoño. La chaqueta de Lidl cuesta 19,99 euros, está disponible en dos colores y en tallas de la S a la XL. Verde oliva y negro: dos tonos básicos pero muy elegantes que siempre funcionan.

«Por el precio, ¡la chaqueta es estupenda! Acolchada e impermeable. Talla correctamente. Bolsillos grandes, color igual que en las fotos»; «Acabo de recibir la chaqueta “muy british” y estoy alucinada con la calidad»… La mayoría de las clientas están encantadas. ¿Lo mejor? La tienes disponible en dos modelos que combinan con todo: negro y verde oliva.

Una vez que hayas caído rendida ante la chaqueta de Lidl, toca incorporarla a tus looks de otoño. Y es muy sencillo. Puedes combinarla con unos vaqueros rectos, unos botines de tacón kitten y puntera fina y una camisa blanca. Añade un bolso shopper de piel y tendrás el look perfecto. También puedes apostar por una falda corta y un jersey ligero. Con unas botas altas o unas botas de lluvia, estarás estupenda desde el primer día de otoño.

¿Cuáles son las chaquetas que serán tendencia este otoño de 2026?

La gabardina larga mantiene su aire clásico y estiliza la silueta. También nos gusta mucho su versión corta, muy en tendencia, que aporta un toque dinámico a todos los looks de entretiempo. Las chaquetas de cuero también son una gran opción. Puede ser una cazadora recta, una sobrecamisa o incluso una gabardina. El cuero rejuvenece inmediatamente el look, siempre que la prenda sea de buena calidad.

Menos esperada, pero igual de favorecedora, la cazadora bomber de satén se convierte en una de las prendas estrella de la temporada. ¡Esta chaqueta se sale de lo habitual!

Para llevarla con elegancia, apuesta por una chaqueta con cuello alto y tonos neutros pero con personalidad, como el chocolate, el beige, el verde caqui o el azul noche. El truco consiste en romper su aire deportivo combinándola con prendas más formales, como un pantalón de pinzas de cintura alta o una falda fluida, para conseguir el equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación.