Skechers lanza las sandalias doradas que parecen de lujo y crean una nueva necesidad este verano por menos de 45 €

Publicado el 27/05/26 à 16:18 Por Cristina Buisán Vega

En plena fiebre de sandalias doradas, Skechers firma un modelo plano que parece de lujo silencioso por menos de 45 € y amenaza con conquistar todos tus looks.

Cada verano hay un zapato que se cuela en todas partes sin hacer ruido. En 2026 todo apunta a que ese puesto lo ocupan unas discretas sandalias doradas de Skechers, planas y muy cómodas, con un brillo que recuerda al lujo pero con un precio que sigue en la franja media.

Las sandalias metalizadas ya no son solo para la noche, y el dorado se ha convertido en aliado de vaqueros, vestidos y faldas de día. En ese contexto surge un modelo de sandalia minimalista y puntera cuadrada que respira lujo silencioso por 41,35 euros.

Sandalias doradas de Skechers: la tendencia que arrasa en 2026 con lujo silencioso

Frente a los modelos negros, el acabado dorado rosado de Skechers aporta luz, estiliza el tobillo y combina igual de bien con lino blanco que con un traje sastre ligero.

Ahí entra el giro de la firma estadounidense: su pala recuerda a las Oran de Hermès y a las Tribute de Yves Saint Laurent, pero sin logos ni tacones imposibles. Puntera cuadrada, tiras anchas y dorado mate crean una estética discreta que funciona con cualquier edad, incluso para quienes priorizan caminar mucho sin dolor.

BOBS Desert Kiss Low Peak Look: la sandalia dorada de Skechers que parece de lujo

El modelo se llama BOBS Desert Kiss Low – Peak Look, pertenece a la línea BOBS y usa materiales 100 % veganos con plantilla Skechers Plush Foam acolchada. La marca destaca suela flexible de tracción y mini tacón de unas 0,5 pulgadas, que suma algo de altura sin perder estabilidad. Desde El País Escaparate apuntan: «Parecen sandalias de lujo, pero son de Skechers… diseño elegante, minimalista y fácil de combinar.», y ahí está la clave.

En Amazon las encontrarás por tan solo 41,35 €. Frente a las sandalias de firmas de lujo, esta propuesta se sitúa en la franja asequible sin renunciar al guiño aspiracional que muchas quieren en su armario.

Cómo combinar las sandalias doradas de Skechers para crear un conjunto elegante

Estas sandalias son muy fáciles de combinar y capaces de crear looks elegantes y llenos de estilo. Cuentan con algo de plataforma en la parte posterior, algo que agradecemos porque contribuye a estilizar la silueta de forma sutil. Te recomendamos combinarlas con pantalones de lino o vestidos fresquitos de verano, ¡triunfarás!