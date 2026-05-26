Olvídate del pantalón corto vaquero: este modelo con cintura elástica de Lidl por menos de 7 euros estiliza y sienta genial a partir de los 50 años

Después de un largo periodo de frío, ahora disfrutamos del calor del sol. Naturalmente, dejamos de lado los pantalones para apostar por vestidos, faldas y shorts, intentando ir más fresquitas en la medida de lo posible. Con el verano a la vuelta de la esquina, llega también el momento de renovar el armario. Guardamos las prendas más abrigadas y damos paso a modelos más ligeros y adecuados para la temporada. Y si quieres ampliar tus opciones, tenemos justo lo que necesitas.

Aunque es principalmente un supermercado, Lidl también ofrece productos muy útiles para el día a día. Gracias a su marca Parkside, por ejemplo, los aficionados al bricolaje encuentran herramientas interesantes cada semana. Pero eso no es todo. Además de herramientas, Lidl cuenta con una atractiva colección de ropa. Y una vez más, la cadena da en el clavo con una prenda en particular. Perfecta para el verano, esta pieza acabará rápidamente en tu armario…

Lidl lanza un short a precio rebajado

Si no sabes qué ponerte este verano, tenemos la solución para ti. Este short con cinturilla elástica te conquistará. Corto, ligero y sencillo, es ideal para mujeres mayores de 60 años. Perfecto para ir a la moda sin exagerar. Disponible en beige, negro y con un estampado floral caqui, esta prenda se adapta a todos los gustos. Ya sea para pasear por la playa o cenar en un buen restaurante, este short combinará perfectamente con tus tops y zapatos. Y todo por solo 6,99 euros. Una auténtica ganga propuesta por Lidl.

Disponible desde la talla S (36/38) hasta la XL (46/48), este short se adapta a muchas siluetas. Lidl describe su calidad como “ligera y transpirable”. Además, cuenta con bolsillos laterales y también en la parte trasera. Así que, si quieres salir sin bolso, es totalmente posible. Por último, tiene cintura elástica ajustable mediante un cordón. También se recomienda lavar el short a un máximo de 40 °C y plancharlo a temperatura media. Está disponible en azul marino y para las más atrevidas en azul estampado.

¿Cómo combinar este short?

Estos pantalones de Lidl tienen la ventaja de combinar fácilmente con muchas prendas. En este caso, tanto si eliges el modelo de pantalón en azul marino como si optas por el modelo estampado, puedes combinarlos con una camisa blanca para conseguir un look más elegante o con camisetas fresquitas para el verano si lo que quieres es darle un toque chic e informal a tu look. Para completar tu conjunto, elige unas sandalias tipo Birkenstock o unas cuñas, ¡triunfarás!