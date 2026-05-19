Colas en Skechers por las sandalias con cuña más cómodas del verano: estilizan con pantalones culotte y arrasan en dos colores tendencia

Publicado el 19/05/26 à 15:14 Por El equipo editorial

En pleno verano 2026, las mujeres de más de 60 hacen cola en Skechers por unas sandalias con cuña baja que prometen aliviar pies cansados y elevar cualquier culotte.

Cuando llegan los primeros días de calor, muchas mujeres de más de 60 descubren que el problema ya no es qué vestido ponerse, sino qué ponerse en los pies. Horas de paseos, recados y terrazas pasan factura y cualquier sandalia rígida se convierte en una tortura a mitad de jornada.

En ese contexto hemos descubierto unas sandalias Skechers ideales para esta época del año. La razón es fácil: un modelo de cuña baja que suma 3,8 cm de altura, conecta perfectamente con las recomendaciones de los podólogos y llega en dos colores tendencia, negro, marrón y blanco roto, que favorecen con pantalón culotte.

Por qué triunfan estas sandalias Skechers

No hay duda de que las sandalias de Skechers se han convertido en la compra del verano para quienes tienen pies anchos, juanetes o no quieren renunciar a caminar. En ese grupo destacan las cuñas bajas, que levantan la silueta sin castigar rodillas ni espalda. Los colegios de podólogos hablan de una altura diaria ideal entre 2 y 4 cm, por eso ha llamado tanto la atención una sandalia de Skechers con 3,8 cm de talón, pensada para caminar sobre asfalto muchas horas sin rozaduras ni fatiga extra.

Arch Fit 2.0, la sandalia Skechers que suma altura y mima el pie

Se trata de la Arch Fit 2.0 Sandal – Still The One, una de las sandalias top ventas. Ronda los 65 €, está disponible de la talla 35 a la 41 y es un modelo vegano, lavable a máquina y fácil de poner y quitar, con suela flexible de tracción y cuña de 3,8 cm que suma altura sin sensación de ir sobre tacones.

A nivel de sensaciones, la gracia está en la plantilla con tecnología Arch Fit, diseñada por podólogos para sostener el arco y repartir el peso, y en la capa de amortiguación Yoga Foam, que da ese punto mullido tipo colchoneta. El conjunto cuenta con el sello de aceptación de la Asociación Médica Estadounidense de Podología, un plus de tranquilidad para pies sensibles o con artrosis.

Cómo llevar estas sandalias Skechers con pantalón culotte a partir de los 60

En cuanto al estilo, la parte superior de bandas cruzadas en tejido knit abraza el empeine sin apretar y en colores mocha o blanco roto se integra con casi todo. Con un pantalón culotte de lino en tonos arena o tierra, las sandalias marrones crean una columna de color que alarga visualmente la pierna, algo que se nota todavía más gracias a la cuña de 3,8 cm.

Si prefieres un efecto luminoso, combina la versión en blanco roto con culotte crudo y blusa fluida del mismo tono, y remata con accesorios dorados discretos. Su diseño sencillo «parece una sandalia deportiva, pero se ve muy limpia y discreta con ropa más arreglada», explican en Vanitatis, lo que permite pasar del paseo a una cena en terraza sin cambiar de zapato ni castigar los pies.