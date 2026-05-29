5 trucos muy eficaces para evitar la sudoración bajo el pecho y poner fin a esa incomodidad durante la ola de calor

El pecho tiende a crear un pliegue en la piel que dificulta la evaporación del sudor y, además, el roce de la ropa en esa zona aumenta la fricción y el calor corporal. Como consecuencia, el sudor se acumula justo debajo del pecho y puede llegar a dejar cercos visibles en camisetas y tops. Con la menstruación, la menopausia o el embarazo, el fenómeno incluso puede agravarse debido a las hormonas. La buena noticia es que este tipo de sudor no suele tener mal olor, ya que procede de glándulas diferentes a las de las axilas y produce una transpiración inodora. Sin embargo, esto no evita que la humedad acumulada pueda provocar granitos por sudoración o incluso infecciones por hongos bajo el pecho. Por eso conviene limitarla.

Y ojo: el desodorante convencional no es la solución. Está diseñado para combatir el mal olor, no para detener la sudoración, y algunos contienen sales de aluminio, sospechosas de favorecer el cáncer de mama. Por ello, no se recomienda aplicarlo bajo el pecho. Pero, ¿qué puedes hacer para evitar la sudoración en esta zona?

1. Usar una banda antitranspiración

Todavía poco conocido, el bandeau antitranspiración cumple bajo el pecho la misma función que las bandas antirozaduras entre los muslos en verano. Se lleva debajo del sujetador y ayuda a prevenir irritaciones mientras absorbe la humedad para evitar manchas de sudor.

Puede encontrarse fácilmente online por pocos euros, especialmente en tejidos como la viscosa de bambú, muy absorbente y transpirable.

Quienes no quieran comprar un accesorio específico también pueden recurrir a un truco DIY: colocar salvaslips en el interior del sujetador para absorber el sudor, igual que algunas personas hacen en las axilas para no mojar las camisas en verano. Es una solución rápida y económica.

2. Aplicar talco bajo el pecho

Absorbente pero suave con la piel, el talco es un polvo natural que ayuda a reducir la humedad causada por la sudoración bajo el pecho.

Basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la piel antes de ponerse el sujetador para mantener la zona más seca. También puede sustituirse por maicena o polvo de arroz, que producen un efecto similar.

3. La crema antitranspirante Spirial de SVR Laboratoire

Muy práctica, esta crema antitranspirante está diseñada para aplicarse en distintas zonas del cuerpo como manos, pies, axilas o pliegues cutáneos.

Su fórmula, enriquecida con tierra de diatomeas absorbente y reguladora, es tan respetuosa con la piel que incluso puede utilizarse en el rostro. Además, promete eficacia durante 48 horas y evita las manchas blancas y amarillas en la ropa.

4. Baños de salvia para regular la sudoración

Si buscas una solución natural con efectos a largo plazo, los baños de salvia pueden ayudarte. Según la Cooperación Científica Europea en Fitoterapia, esta planta contribuye a regular la transpiración.

Para tratar todas las zonas propensas al sudor —incluida la zona bajo el pecho— basta con añadir una infusión de salvia al agua del baño.

¿Cómo prepararlo? Hierve 2 litros de agua, añade el equivalente a un bol de hojas de salvia y deja infusionar. Después, cuela la mezcla y viértela en el agua del baño.

¿Cómo elegir el sujetador adecuado?

Elegir bien la ropa ayuda a sudar menos, pero en este caso el sujetador es clave. La clave es optar por tejidos transpirables como el algodón o el bambú y evitar materiales sintéticos como el poliéster, que favorecen la sudoración. Los sujetadores deportivos también son una buena opción, ya que están diseñados para evacuar mejor la humedad.

Además, los modelos que ofrecen buena sujeción o efecto push-up sin relleno pueden ayudar a reducir el contacto directo entre el pecho y la piel. En cambio, conviene evitar los sujetadores acolchados, ya que el exceso de espuma puede aumentar el calor y la sudoración en la zona.