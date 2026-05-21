Almudena Cid, en los premios MF Talent de Madrid, habla de autocuidado tras su cirugía de cadera: “Hay que dedicarte aunque sea 20 minutos al día”

Actualizado el 21/05/26 à 14:07 Por El equipo editorial

La IV edición de los premios MF Talent, celebrada en Madrid reunió este pasado miércoles 20 de mayo a algunas de las figuras más inspiradoras del panorama nacional para reconocer el talento, la innovación y la capacidad de transformación en distintos ámbitos. Entre los premiados destacó Almudena Cid, quien recibió un galardón por representar el valor de la disciplina como motor del talento. Su trayectoria, marcada por la constancia, la exigencia y la precisión, demuestra que el éxito no es fruto del azar, sino de un compromiso diario. El galardón fue entregado por Mercedes Fernández, CEO de MF Talent, quien subrayó su capacidad para trasladar los valores del deporte de élite a otras facetas de su vida, dirigiéndose a ella como un referente de superación, esfuerzo y coherencia vital.

La exgimnasta olímpica habló con enfemenino sobre bienestar, autocuidado, disciplina y aceptación personal tras una cirugía de cadera que ha transformado su rutina en los últimos meses. A continuación, algunos de los puntos más destacados de la entrevista:

“La coherencia es lo que me llevó a mostrar mi talento”

Muy contenta con el reconocimiento, Almudena explicó que este premio tiene un significado especial porque le permite detenerse y valorar el camino recorrido más allá de la gimnasia: “Creo que me intento mover en la vida con cierta coherencia y la coherencia es lo que me llevó a poder mostrarle al mundo mi capacidad y mi talento”. La deportista reconoció además que muchas veces no somos conscientes del valor que tienen nuestras propias herramientas hasta que alguien externo las reconoce de alguna forma.

El deporte sigue siendo parte esencial de su vida

Aunque dejó atrás la presión del alto rendimiento, el deporte continúa teniendo un papel muy importante en su día a día. Eso sí, desde una perspectiva mucho más saludable y consciente, en palabras suyas el deporte es: “Todo, menos el alto rendimiento. Ya no busco un resultado ni subir escalones del podio”. Cid confesó que muchas de las capacidades que desarrolló desde muy joven en la gimnasia rítmica, como la constancia, la disciplina o la capacidad mental para afrontar situaciones difíciles, siguen acompañándola hoy en otras profesiones, incluida su faceta como actriz.

La lección que aprendió tras convivir años con el dolor

Uno de los momentos más destacados llegó cuando habló de cómo ha cambiado su relación con el cuerpo y el bienestar después de años compitiendo con lesiones. “Competía con mucho dolor: menisco roto, ciática, fracturas de estrés… veía normal todo eso”. Ahora, tras una cirugía de cadera y un largo proceso de recuperación, su visión es completamente distinta: “He aprendido que cuando algo duele igual hay que pararlo”. Aun así, asegura que el deporte también le enseñó a encontrar el equilibrio entre exigirse y escuchar al cuerpo.

El consejo de Almudena Cid para todas las mujeres: “Busca 20 minutos para ti”

Cuando le preguntamos qué hábito recomendaría a cualquier mujer para sentirse mejor física y mentalmente, Almudena lo tuvo claro: reservar un pequeño espacio diario para una misma. “Aunque sean 20 minutos. Para hacer ejercicio, meditar o simplemente parar”. La exgimnasta insistió en la importancia del autocuidado emocional y mental, sobre todo en mujeres que viven pendientes del trabajo, la familia y las responsabilidades diarias. “Solo esa parada te hace sentir que no te estás descuidando”.

Cómo ha cambiado su rutina de bienestar tras la cirugía

Almudena también contó que actualmente escucha mucho más a su cuerpo y adapta sus hábitos al momento vital que atraviesa. Confesó que ahora practica ayuno intermitente “sin darse cuenta” porque ya no se despierta con tanta hambre como durante su etapa de deportista profesional. Entre los imprescindibles de sus mañanas están el limón con jengibre o los chupitos de cúrcuma antes del café de media mañana. Pero más allá de la alimentación, la gran reflexión llegó cuando habló sobre aceptar los cambios físicos y emocionales sin luchar constantemente contra ellos: “Lo importante es integrar la circunstancia que estás viviendo y no pelearte contra ella”.