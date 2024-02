Horóscopo semanal del 5 al 11 de febrero: giros inesperados en nuestras relaciones

¡Bienvenida a una semana cargada de energía celestial, donde los astros conspiran para hacernos replantear la forma en que pensamos y nos comunicamos!

Mercurio en Acuario nos pide que dejemos volar la imaginación y que consideremos nuevas formas de pensar. La Luna Nueva del 9 de febrero en el mismo signo nos promete un inicio con todo el rollo del Calendario Chino.



Con Urano, el rebelde, moviéndose directo desde la semana pasada, agárrate fuerte porque los cambios y la búsqueda de libertad están a la orden del día. Podemos toparnos con algunas rupturas o giros inesperados en nuestras relaciones, así que mantened los ojos bien abiertos.



Esta semana, los signos Fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) estarán en el centro de la acción cósmica, pero los Cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) también sentirán el impacto de estos movimientos astrales. Es el momento perfecto para sembrar nuevas semillas en tu vida, independientemente de tu signo. ¡Que esta semana sea el inicio de algo verdaderamente nuevo para ti!

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Este año para Aries ha sido un torbellino de cambios, una montaña rusa de situaciones que demandan ser abordadas con serenidad y fortaleza. Los Nodos lunares del karma están tejendo su hilo, guiándote hacia un destino que, aunque a veces parezca caótico, está perfectamente organizado en el gran tapiz cósmico de tu evolución.

La semana del 5 al 11 de febrero trae consigo tensiones en las relaciones. Tus deseos de libertad y acción estarán en primer plano, pero también enfrentarás situaciones desafiantes que exigen compromiso en tus vínculos. El lunes 5 es propicio para expresar tus ansias de libertad sin que necesariamente implique una ruptura. A medida que avances en la semana, sentirás que la tensión disminuye, alcanzando su punto más bajo el jueves 8. Con la llegada de la Luna Nueva el día 9, se abre una ventana de oportunidad para contemplar las cosas con objetividad y distancia emocional. ¡Haz de esta semana un punto de inflexión en tu perspectiva de vida!



Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

En el inicio de la semana, el lunes 5, Venus, tu regente, establece una cuadratura precisa con Quirón en Aries y los Nodos, generando una intensa tensión en torno a tus aspiraciones de vida. La dificultad para avanzar hacia tu evolución personal puede surgir por inseguridades, falta de autoestima o la necesidad de validación externa.

Estos días requieren fortaleza y valentía. Reconoce tus cualidades de manera objetiva y firme, y sé consciente de la importancia de salir de tu zona de confort. Este es el momento propicio para explorar nuevas filosofías de vida y estar abierta a situaciones inéditas que podrían cambiar el curso de tu existencia.

El jueves 8, una cuadratura perfecta entre el Sol en Acuario y Urano en Tauro desafiará tus valores y esa sensación ficticia de seguridad. Aprovecha la energía renovadora de la Luna Nueva del viernes 9 para sembrar los sueños y propósitos que anhelas convertir en realidad. ¡Que esta semana sea el comienzo de una etapa emocionante y llena de posibilidades!



Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

El lunes 5, Mercurio, tu regente, hace su entrada en el innovador Acuario, despertando tu mente y dándote un impulso de energía fresca. Prepárate para una conexión intelectual intensa, acompañada de ideas brillantes. La unión de Mercurio con Plutón en Acuario también inicia un proceso de transformación mental profunda. Mantente alerta en tus relaciones cercanas para evitar conflictos innecesarios.

La Luna Nueva del 9 de febrero te brinda la oportunidad perfecta para sembrar nuevas ideas y enfoques intelectuales. ¿Un viaje de fin de semana? Sería ideal para recargar energías y abrir tu mente. Busca compañía entre amistades cercanas, ya que la diversión y la estimulación están a la vuelta de la esquina. No subestimes la belleza de los entornos locales, ¡pueden ofrecerte alegría y nuevos estímulos!

Desde la madrugada del 8 hasta parte del día 9, la Luna se une a Mercurio, creando cierta confusión emocional. Recuerda permitirte sentir en lugar de racionalizar tus emociones.



Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Esta semana, una Luna Nueva perfecta ilumina tus proyectos sociales postergados. ¿Clases de baile, artes marciales o canto gregoriano? ¡Es el momento ideal! Aprovecha las oportunidades que se presenten para agregar luz a tu camino, especialmente en actividades grupales fuera de tu entorno habitual.

El lunes 5 comienza con vitalidad y entusiasmo, dándote el impulso necesario para tomar las riendas de tu vida. El miércoles 7 brinda la oportunidad de estabilizar relaciones o llegar a acuerdos comerciales con socios, amigos o pareja. Sin embargo, las negociaciones pueden ser desafiantes.

El jueves 8, prepárate para una transformación emocional profunda, marcando una jornada de intensidad emocional y mental que te preparará para la Luna Nueva del 9. Es el momento de explorar nuevos horizontes mentales y salir de tu zona de confort.



Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Con el Sol brillando en Acuario, tus relaciones toman el centro del escenario, destacando tu resplandor a través de conexiones significativas. A inicios de la semana, el Sol cuadra con los Nodos, intensificando las relaciones personales y marcando un periodo vital para tu evolución. Es el momento de dejar atrás el pasado y abrazar lo nuevo con valentía.

La Luna Nueva del 9 de febrero despierta temas sociales y comunitarios en tu vida. Explora nuevos grupos de amistad que compartan tus intereses, ya que esto te beneficiará en varios niveles. Aunque aceptar nuevas ideas puede ser un desafío, es una oportunidad invaluable de aprendizaje y evolución. Prepárate para gestionar acontecimientos inesperados con tu característico estilo leonino. ¡Esta semana, el protagonismo está en la comunidad!





Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana, Virgo, tu mente se ilumina con la entrada de Mercurio en el innovador Acuario, fusionándose con Plutón para transformar tus patrones de pensamiento arraigados. Es hora de explorar nuevos lenguajes y formas de comunicación, despertando tu potencial intelectual e imaginativo. Mantén una actitud chispeante y divertida en tu día a día.

El lunes, Lilith desde Virgo cuadra con la Luna en Sagitario, desafiándote a hacer algo que anhelas pero tal vez te has reprimido. La intensidad emocional puede ser palpable, así que evita decisiones impulsivas. El viernes 9, con la Luna Nueva, planta las semillas de nuevas relaciones, metas y proyectos. Los primeros días de la semana traen transformación interna, liberando espacio para lo nuevo.



Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

A partir del martes 6, enfrentarás tensiones en vínculos y finanzas. Mantén alta tu autoestima y confía en tu camino. Conéctate con personas que enriquezcan tus experiencias, brindándote seguridad y autenticidad. Trabaja en tu autenticidad a través de relaciones sociales gratificantes.

El miércoles 8, podrías sentirte emocionalmente vulnerable; comparte tus sentimientos con amigos o un terapeuta antes de explotar en situaciones inconvenientes. A partir del jueves 8, tu ánimo mejora, y la Luna Nueva del viernes 9 impulsa nuevos comienzos. Atrévete al cambio y disfruta de esta energía revolucionaria hasta el domingo. ¡El cosmos te invita a brillar con autenticidad y confianza!



Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana, Escorpio, prepárate para un impacto mental. Algunas de tus ideas arraigadas pueden sufrir alteraciones sorprendentes. Estás en un momento de transformación, donde tus formas de pensar pueden dar un giro inesperado. Estate preparada para lo que pueda surgir, ya que podría ser algo totalmente novedoso.

Esta transformación te ofrece la oportunidad de explorar nuevos prismas intelectuales y sociales, cambiando la forma en que te comunicas y relacionas. Los días previos a la Luna Nueva del viernes 9 son ideales para la introspección. Dedica tiempo a preparar nuevas intenciones y manifiesta tus deseos en el ámbito de las ideas, la comunicación y las relaciones sociales. También es un excelente momento para iniciar actividades sociales o humanitarias, ya que ayudar a los demás puede ser una experiencia transformadora.



Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Querida Sagitario, comienzas la semana con la Luna en tu signo, brindándote un impulso emocional en la búsqueda de tus ideales y propósitos. Te sentirás conectada con tu propósito de vida, desarrollando la autoestima y enfocándote en el futuro. Aunque este inicio de semana es favorable, mantén los pies en la tierra para no perder la ilusión frente a las pequeñas necesidades diarias.

A partir del miércoles, podrían surgir incomodidades y tensiones relacionadas con tu imagen pública. Controla tu orgullo para evitar brotes de vehemencia innecesaria. Aunque sueles tener razón, es crucial escuchar a los demás y considerar sus perspectivas. Evita convertirte en una 'pequeña dictadora'.

Con la Luna Nueva del viernes 9, llega el momento de sembrar nuevas acciones en comunidad, proyectos tecnológicos y redes sociales. ¿Aún no usas las redes sociales?



Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Comienzas la semana con una carga mental considerable, Capricornio. La sensación de que las responsabilidades te abruman y llevas el peso del mundo sobre tus hombros es evidente. Este lunes, el 5 de febrero, es propicio para liberarte de la rutina y sumergirte en actividades que te brinden placer y renueven tu autoestima.

Entre el martes 6 y el jueves 8, la Luna transita por tu signo, fortaleciendo tu resistencia emocional. Sin embargo, ten cuidado de no caer en la constricción y la frustración. Es crucial expresar tus deseos y necesidades, sin reprimir tus emociones. En ocasiones, pedir ayuda es un acto de valentía y salud emocional.

Esta semana te invita a tomar decisiones respecto a tu disfrute, relaciones y manejo de recursos e inversiones. También es propicia para conectar con tus sueños y potenciar tu creatividad.



Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

¡Felicidades, Acuario, si estás celebrando tu cumpleaños esta semana! Te aguarda un periodo lleno de cambios y revoluciones emocionales. El lunes 5, Mercurio ingresa a tu signo, iluminando tus redes sociales, relaciones grupales y actividades colectivas. Ese mismo día, la conjunción exacta de Mercurio con Plutón potencia una transformación profunda en tu forma de pensar hasta el viernes.

La Luna Nueva del viernes 9 marca el inicio de un nuevo camino para ti. Es el momento ideal para sembrar intenciones que te conecten con un futuro diferente. Además, es propicio para explorar nuevas ideas y formas de pensamiento, especialmente en el ámbito de las redes sociales y la tecnología.

El sábado 10, la cuadratura exacta de Mercurio con Júpiter en Tauro podría presentar desafíos, pero tómalo como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Este aspecto puede impulsar el desarrollo de nuevas ideas y enfoques mentales. ¡Acepta el reto y aprende de la experiencia!



Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

El martes 6, Saturno en Piscis forma un sextil exacto con Júpiter en Tauro, creando un impulso constructivo en tus valores. Esta semana, es el momento propicio para consolidar de manera activa y dinámica las bases de tus relaciones. El jueves 8 marca un punto álgido para iniciar proyectos que hayas estado contemplando. La energía positiva te acompaña toda la semana, pero el jueves se intensifica.

Con la Luna Nueva del viernes 9, se abre la puerta para sembrar nuevas oportunidades: amistades, redes sociales, actividades grupales y altruistas. Considera la posibilidad de participar en un voluntariado, como enseñar informática a personas necesitadas, alineándote con la energía del momento y con tu propio ser.

El sábado 10, podrías sentirte abrumada si no te mantienes consciente de la realidad. Aprovecha esta oportunidad para expandir tu mundo emocional de manera más realista y práctica. La semana te desafía a integrar tus sueños con la realidad, recordándote que el equilibrio es la clave de tu crecimiento personal.