El 4 de agosto podría marcar un antes y un después para estos 3 signos del zodiaco, ¿está el tuyo entre ellos?

Publicado el 04/08/26 à 11:18 Por El equipo editorial

La astróloga Ruby Miranda habla de «un periodo de suerte y prosperidad, a pesar de lo que ocurre en el mundo», en un texto publicado en el sitio YourTango. El verano parece idóneo para las buenas noticias, siempre que sepamos cuándo levantar la mirada. Entre estas fechas, el martes 4 de agosto de 2026 ya ha despertado el interés de los expertos.

Ese día, un aspecto concreto concentra todas las miradas: Marte se sitúa en oposición a Lilith, un encuentro astrológico que suele asociarse con decisiones radicales y giros inesperados. En concreto, 3 signos del zodiaco atraerán la suerte y la buena fortuna el 4 de agosto de 2026, hasta el punto de poder desbloquear una situación que parecía estancada desde hacía meses. La pregunta es sencilla: ¿estás entre los elegidos o tendrás que encontrar otra manera de aprovechar esta ola de abundancia?

¿Por qué el 4 de agosto de 2026 dispara la suerte astrológica?

Desde el 17 de julio de 2026, la combinación de Júpiter en Leo y Venus en Virgo ha abierto una ventana de oportunidades que se prolongará hasta el 6 de agosto, mientras que Saturno, retrógrado en Aries desde el 26 de julio, recompensa los esfuerzos constantes.

En mitad de este periodo favorable, el 4 de agosto actúa como un detonante. En un artículo dedicado a este tránsito, Ruby Miranda escribe que «el 4 de agosto de 2026, tres signos del zodiaco atraen la suerte y la abundancia. Marte en oposición a Lilith no juega cuando se trata de nuestra buena fortuna. Ha llegado el momento de reclamar lo que nos corresponde».

La astróloga describe un clima que puede resultar agitado, pero en el que esta oposición ayuda a desprenderse de aquello que ya no necesitamos y a ver con mucha más claridad qué es aquello que ha llegado el momento de reivindicar.

Leo, Libra y Sagitario: los 3 signos del zodiaco con más suerte

Entre los tres signos favorecidos, Leo ocupa un lugar central. «Nadie está tan preparado como tú para decir que sí a un poco de buena fortuna, Leo», escribe Ruby Miranda, antes de añadir: «Este es el momento que estabas esperando».

La astróloga señala que, con el Sol y Júpiter actualmente en este signo, la suerte es «todavía más intensa» para quienes estén dispuestos a cambiar su perspectiva y dejar atrás el pesimismo.

Para Libra, el 4 de agosto se presenta como un punto de inflexión después de un año exigente: «La vida no ha sido fácil, Libra, y haber llegado hasta aquí ya es todo un logro», recuerda la astróloga, que considera que esta jornada podría «marcar el comienzo de una nueva era de felicidad y buena suerte» para quienes sepan mantenerse atentos a las señales positivas.

En el caso de Sagitario, la clave está en hacer espacio. Ruby Miranda recuerda que Lilith se encuentra en este signo y que, cuando se opone a Marte, los nacidos bajo Sagitario obtienen la claridad que estaban esperando.

Según la astróloga, «este poderoso tránsito te muestra exactamente de qué necesitas desprenderte si quieres que la buena fortuna circule por tu vida».

El mensaje es claro: romper con las situaciones que ya no aportan nada abre la puerta a más suerte y positividad.

Cómo aprovechar el 4 de agosto de 2026 aunque no seas uno de los tres signos afortunados

Los demás signos tampoco quedan fuera de este clima favorable. La ventana de abundancia permanece abierta hasta el 6 de agosto, y Aria Gmitter señala, en un texto publicado en YourTango, que «la abundancia llega a quienes trabajan duro, y la suerte elige a estos signos astrológicos».

Un gesto concreto, aunque sea pequeño, puede ser suficiente para empezar a alinearse con esta dinámica y favorecer la llegada de nuevas oportunidades.