La suerte cambia de bando este 3 de agosto: estos 4 signos del zodiaco serán los grandes afortunados, ¿estás entre ellos?

Publicado el 03/08/26 à 09:27 Por El equipo editorial

Este verano de 2026 está siendo bastante intenso para quienes siguen la astrología. Muchas personas aseguran sentir que las cosas empiezan a desbloquearse: proyectos que avanzan, oportunidades inesperadas y encuentros decisivos parecen estar marcando la temporada.

Sin conocer con certeza el motivo, esta jornada parece favorecer las iniciativas relacionadas con el dinero, el trabajo y las relaciones personales, dentro de un contexto en el que la colaboración cobra un papel protagonista.

Desde hace meses, algunos astrólogos describen 2026 como «un año de suerte y prosperidad, pese a lo que sucede en el mundo», resume la astróloga Ruby Miranda. La entrada de Júpiter en Leo y Venus en Virgo abrió una ventana de abundancia el pasado 17 de julio, mientras que Saturno retrógrado en Aries premia la constancia y el esfuerzo sostenido por encima de los éxitos rápidos. Dentro de este ciclo, que finalizará el 6 de agosto, el 3 de agosto destaca como una fecha especialmente favorable para cuatro signos del zodiaco.

¿Por qué el 3 de agosto marca un punto de inflexión?

Desde mediados de julio, la combinación entre Júpiter en Leo y Venus en Virgo ha desplazado el foco de las grandes promesas hacia los resultados concretos. Las mejores oportunidades surgen gracias a pequeños pasos constantes, especialmente en el ámbito profesional y económico.

Por su parte, Saturno retrógrado en Aries, activo desde el 26 de julio, recompensa a quienes no abandonan sus objetivos, incluso cuando los resultados tardan en llegar.

La Luna Llena del 29 de julio en Acuario representó el punto culminante de este ciclo de abundancia, mientras que el Nodo Norte en Piscis y Quirón en Tauro ayudaron a sanar inseguridades relacionadas con el dinero y la autoestima.

En este contexto, la astróloga Aria Gmitter asegura que: «Hay cuatro signos del zodiaco que atraerán una abundancia y una suerte significativas el lunes 3 de agosto de 2026.» Además, explica que ese día Urano en Géminis forma un trígono con Plutón en Acuario, una combinación que crea «la energía perfecta para atraer la buena fortuna».

El mensaje es claro: pensar de forma diferente y colaborar con otras personas puede abrir puertas inesperadas.

Los cuatro signos que atraerán más suerte y abundancia

Acuario

Para Acuario, el trígono entre Urano en Géminis y Plutón en Acuario impulsa principalmente la confianza en uno mismo.

Después de un periodo en el que este signo ha intentado adaptarse demasiado a los demás, recupera las ganas de mostrarse auténtico, creativo y diferente. Esa actitud atraerá propuestas más estimulantes, oportunidades originales e incluso permitirá trabajar de una forma más eficiente y con menos desgaste.

Géminis

En el caso de Géminis, la clave estará en la comunicación.

Como explica Aria Gmitter: «Para atraer lo que deseas en la vida no necesitas necesariamente tener suerte. Solo necesitas ser auténtico.»

Expresar claramente las propias necesidades y establecer límites permitirá a este signo rodearse de personas más afines y recibir oportunidades más alineadas con sus verdaderas aspiraciones.

Libra

Libra experimentará la abundancia a través del cambio.

Nuevas ideas, propuestas de formación, modificaciones en la forma de trabajar o encuentros que rompen con la rutina harán que este signo observe su entorno desde otra perspectiva. Gracias a ello será capaz de detectar oportunidades que antes habrían pasado completamente desapercibidas.

Escorpio

Para Escorpio, la energía del día estará especialmente vinculada al hogar y a los recursos compartidos.

Una conversación sincera con un familiar o una persona cercana puede desembocar en una solución práctica: desde una ayuda económica hasta un acuerdo que alivie una carga importante o fortalezca los vínculos familiares.

Cómo aprovechar esta energía, sea cual sea tu signo

La abundancia de la que hablan los astrólogos para este 3 de agosto va mucho más allá del dinero.

Como recuerda la astróloga Gabrielle Nourry, este periodo también favorece el bienestar personal, la sensación de plenitud y la evolución de las relaciones.

Según Aria Gmitter, la verdadera clave sigue siendo la misma: «La abundancia llega a quienes trabajan con constancia, y la suerte favorece a estos signos.»

Tanto si tu signo es uno de los protagonistas como si tienes Acuario, Géminis, Libra o Escorpio como ascendente o signo lunar, esta jornada invita a colaborar más y a no tener miedo de pedir ayuda.

Algunas formas sencillas de aprovechar esta energía son: