Este astrólogo lo tiene claro: existe un signo del zodiaco que parece demasiado amable y en realidad es el más temible, ¿será el tuyo?

Todos los signos del zodiaco tienen sus propias cualidades, pero según la astróloga Kimberly Castagna, hay uno en particular que encarna un poder oculto: Libra. Durante mucho tiempo asociado con el encanto y la dulzura, este signo esconde en realidad un talento sorprendente para la estrategia. Detrás de su aparente delicadeza y su fama de persona demasiado amable se encuentra un hábil negociador con una diplomacia afilada.

“Es el signo que sabe desarmar a un público con gracia y belleza y conseguir lo que quiere sin elevar la voz”, afirma Castagna. Aunque muchos podrían interpretar este rasgo como debilidad, la astróloga no está de acuerdo. Para ella, esta fuerza silenciosa es, al contrario, una muestra de inteligencia que puede convertir a Libra en alguien realmente formidable.

Libra: Venus les da una fuerza sutil

El planeta Venus, que rige a Libra, suele asociarse con la belleza y la seducción. Pero su influencia va mucho más allá de lo estético. Según la astróloga, este planeta les da un “superpoder”: el carisma estratégico.

De este modo, consiguen dominar cualquier situación únicamente con una sonrisa encantadora. A diferencia de la imagen de indecisión que a menudo se les atribuye, los nacidos bajo este signo son, en realidad, personas prudentes. Su sentido del juicio les lleva a sopesar cuidadosamente cada opción.

No se trata de cobardía, sino de estrategia: saben que una mala decisión puede “inclinar la balanza en cualquier dirección”, como explica Kimberly Castagna.

En un entorno donde todos elevan la voz para tener razón, Libra elige el silencio, la diplomacia y una acción ejecutada con sutileza. Castagna lo afirma: “Te superarán en reflexión, en estrategia y lograrán satisfacerte por completo”.

Cuando se domina el arte de la persuasión suave, no hace falta golpear la mesa.

¿Por qué este poder oculto convierte a Libra en un estratega?

Bajo su apariencia de mediador pacífico, Libra es en realidad una persona decidida a hacer lo correcto. Por eso, si alguien introduce caos en su vida, no reacciona con dramatismo.

En su lugar, corta por lo sano: “Si crees que Libra es solo una cara bonita, estás equivocado. Es la tormenta detrás de la calma”, declara Castagna.

Además, Libra es un signo que actúa en la sombra. Avanza mostrando su fuerza de manera progresiva, sin necesidad de imponerse abiertamente. Sabe dirigir la situación incluso haciendo creer a los demás que han ganado, cuando en realidad él lleva el control. Aunque los demás duden de ellos, los Libra consiguen convencer sin necesidad de exagerar ni imponerse.