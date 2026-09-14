Este es el giro amoroso que podría vivir cada signo del zodiaco antes de acabar 2026: ¿te tocará a ti?

Publicado el 14/09/26 à 11:23 Por El equipo editorial

Los últimos meses se presentan intensos para el corazón, con un cielo que pone el foco en la forma de amar, de comprometerse y, en ocasiones, de separarse. Los planetas lentos alteran patrones ya establecidos, mientras que los rápidos avivan los deseos. Para muchos, no se tratará solo de conocer a alguien, sino de cambiar por completo su historia de amor.

Según la astróloga argentina Beatriz Leveratto, este horóscopo del amor para los últimos meses de 2026 se caracteriza por importantes movimientos de Venus, Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno, que ponen especialmente el foco en el amor, los vínculos y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Algunos signos vivirán un periodo de apertura, propicio para los encuentros y para recuperar la autoestima. Otros estarán llamados a revisar en profundidad las relaciones que realmente quieren conservar o transformar. En cualquier caso, el ambiente promete importantes tomas de conciencia en la vida sentimental.

Esto es lo que podría ocurrir en el terreno sentimental a finales de 2026

A finales de año, el tránsito de Venus entre Escorpio y Libra domina el panorama afectivo. Leveratto explica que este movimiento favorece los enamoramientos, refuerza la autoestima y abre nuevas posibilidades sentimentales. En Escorpio, las relaciones ganan intensidad y lucidez, aunque a veces también aparece un componente de celos. En Libra, la necesidad de equidad, diálogo y compromiso vuelve a ocupar el primer plano. Paralelamente, Júpiter en Leo amplía el abanico de encuentros, especialmente para los nacidos bajo los signos de Leo y Acuario.

Urano en Géminis trae, por su parte, una fuerte necesidad de libertad y sinceridad. Las previsiones argentinas señalan que Géminis, Virgo y Sagitario se encuentran entre los signos más agitados por este cambio, que impulsa a cuestionar las parejas demasiado rígidas o aquellas que se mantienen por costumbre.

Con la presencia conjunta de Saturno y Neptuno en Aries, se impone una profunda revisión de las expectativas amorosas: Aries aclara qué quiere vivir, Libra revisa sus idealizaciones, mientras que Capricornio recibe el impulso de conectar más con su sensibilidad.

Horóscopo del amor 2026 para todos los signos

Para los signos de Fuego, el final de 2026 se parece a una puesta en orden. Aries, ya impulsado por Saturno y Neptuno, no podrá seguir en una historia ambigua y tendrá que elegir qué quiere construir realmente. Leo, favorecido por Júpiter en su signo, atraviesa un periodo de gran visibilidad afectiva, con más propuestas y reconocimiento. Sagitario, estimulado por Urano en Géminis, busca un amor menos rutinario, aunque para ello tenga que poner en cuestión algunos compromisos.

En cuanto a los signos de Aire, Géminis y Libra replantean sus acuerdos dentro de la pareja, mientras que Acuario ve con mayor claridad qué funciona y qué no en su relación gracias a la oposición de Júpiter.

Los signos de Tierra avanzan con más prudencia, pero sin quedarse inmóviles. Tauro consolida aquello que comenzó a principios de año y busca, sobre todo, estabilidad y dulzura. Virgo, afectado indirectamente por Urano en Géminis, puede sorprender a quienes le rodean al cuestionar un acuerdo que parecía ya establecido. Para Capricornio, el periodo descrito por Leveratto se asemeja a una inmersión en sus emociones, con el deseo de amar sin intentar controlarlo todo.

En los signos de Agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, la prioridad sigue siendo la seguridad interior. Venus en Escorpio despierta pasiones profundas, mientras que Piscis continúa con el proceso de aprender a soltar que comenzó alrededor del eclipse de finales de agosto de 2026.

Cómo aprovechar este horóscopo del amor de 2026

Para interpretar estas previsiones, empieza por tu signo solar y, si lo conoces, también por tu ascendente. Considéralas una brújula más que un guion inamovible: los planetas marcan el ambiente, pero son tus decisiones las que escriben la historia. En el amor, a finales de 2026, la coherencia entre deseo, verdad y seguridad emocional será lo que marque la diferencia.