Este 4 de septiembre podría ser un día clave para estos 3 signos: Plutón retrógrado les impulsa a pasar página

Publicado el 04/09/26 à 10:21 Por El equipo editorial

El 4 de septiembre de 2026, con Plutón retrógrado en Acuario, el cansancio se transforma de repente en valentía para decir basta e incluso para darse la vuelta y marcharse. Desde el 6 de mayo de 2026, esta retrogradación de Plutón se alarga hasta el 16 de octubre y ha impuesto una larga etapa de introspección. Todo lo relacionado con el control, el poder personal y las obsesiones se ha vuelto hacia el interior.

El 4 de septiembre marca un punto de inflexión en este proceso: la reflexión deja paso a la acción. Ahora queda por entender qué cambia concretamente para los signos afectados.

Plutón retrógrado en Acuario 2026: una transformación profunda

Plutón es el planeta de las cambios radicales, de aquello que ya no podemos evitar mirar de frente. Durante su aparente movimiento hacia atrás, su energía ya no impulsa tanto a conquistar como a cuestionar lo que hemos construido y aquello que todavía estamos dispuestos a tolerar.

En Acuario, un signo relacionado con la libertad individual, las redes y las estructuras colectivas, este trabajo interior afecta tanto al lugar que cada persona ocupa dentro del grupo como a su relación con el mundo digital.

Desde la primavera, muchas personas han sometido su vida a un profundo examen: relaciones, carrera profesional y hábitos de consumo de información.

Para Cáncer, Escorpio y Capricornio, esta etapa ha sido especialmente intensa. Estos signos han llegado al límite frente a situaciones pesadas o estancadas. Según la astrología, el 4 de septiembre representa el momento en que la paciencia se agota y nace un nuevo impulso para recuperar el control de la propia vida.

¿Por qué el 4 de septiembre de 2026 alivia a Cáncer, Escorpio y Capricornio?

Ese día, Plutón retrógrado actúa como un catalizador: las tomas de conciencia acumuladas durante meses se cristalizan en decisiones claras.

La idea central es sencilla: los «tiempos difíciles» comienzan a llegar a su fin porque estos tres signos dejan de permitir que se les imponga aquello que ya no contribuye a su bienestar. Se conceden permiso para alejarse de todo aquello que les roba tiempo, energía o alegría.

Para Cáncer, este cambio se manifiesta como un hartazgo ante el flujo de malas noticias y las relaciones tóxicas que afectan a su estado de ánimo.

Escorpio se da cuenta de que se ha desviado de su verdadero camino y de que la vida que lleva ya no se corresponde con sus deseos más profundos.

En cuanto a Capricornio, finalmente comprende que esperar a que ocurra algo externo no conduce a ninguna parte: la oportunidad siempre estuvo ahí, al alcance de su mano.

El 4 de septiembre se convierte así en la fecha en la que cada uno traza una línea clara entre el «antes» y el «después».

Cáncer, Escorpio y Capricornio: cómo pasar página ese día

En la práctica, Cáncer recupera su espacio mental cerrando la puerta a la negatividad que lo rodea. La retrogradación de Plutón en Acuario pone de relieve su relación con las pantallas y los medios de comunicación. Este signo puede decidir hacer una auténtica desintoxicación digital, desconectándose de las redes sociales o de las noticias que generan ansiedad para recuperar un estado interior más tranquilo.

Escorpio, por su parte, utiliza esta energía para abandonar un camino que le resulta frustrante, ya sea un trabajo, un proyecto o una relación que ya no representa quién es, y avanzar con orgullo en una dirección elegida por él mismo.

Capricornio, en cambio, pone fin a un largo periodo de estancamiento. En lugar de esperar una señal, comprende que su éxito depende, ante todo, de sus propias acciones.

Plutón retrógrado le proporciona el impulso necesario para tomar las riendas, poner en marcha un proyecto que había permanecido en segundo plano y asumir una ambición sin pedir permiso.

Para estos tres signos, la mejor manera de recibir esta jornada es escuchar aquello que la intuición lleva semanas repitiendo y realizar al menos una acción concreta, aunque sea pequeña.

Pasar unas horas lejos de las pantallas y de las distracciones.

Escribir claramente qué cosas ya no se está dispuesto a tolerar.

Elegir una acción sencilla que se pueda llevar a cabo alrededor del 4 de septiembre, sin precipitarse.

Plutón seguirá retrógrado hasta el 16 de octubre de 2026, por lo que este 4 de septiembre no representa un final en sí mismo, sino la apertura de una etapa más ligera.

Para Cáncer, Escorpio y Capricornio, se trata de una cita con su poder personal: el poder de dejar de sufrir pasivamente y empezar a construir, paso a paso, una vida más justa para ellos mismos.