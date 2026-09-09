Estos 5 signos del zodiaco podrían estar de suerte hasta el 13 de septiembre: los astros tienen algo especial preparado para ellos

Publicado el 09/09/26 à 17:02 Por El equipo editorial

Hasta el próximo 13 de septiembre de 2026, los planetas podrían alinearse para provocar giros rápidos, toma de conciencia y, en algunos casos, decisiones que llevábamos meses posponiendo. El ambiente general sigue marcado por el cambio, con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo.

El 10 de septiembre se producen de golpe tres movimientos importantes: Mercurio entra en Libra, Venus llega a Escorpio y Urano comienza su movimiento retrógrado. Al día siguiente, el 11 de septiembre, la Luna Nueva en Virgo inaugura un ciclo de seis meses centrado en la organización, la sanación y los nuevos comienzos. En medio de este cruce de movimientos astrológicos, cinco signos del zodiaco destacan claramente con los mejores horóscopos de la semana. Solo queda comprobar si el tuyo está entre ellos.

¿Por qué esta semana favorece a 5 signos del zodiaco?

La entrada de Mercurio en Libra pone el foco en las conversaciones justas, los contratos y los acuerdos. Al mismo tiempo, Venus en Escorpio intensifica las emociones y nos invita a mirar con mayor claridad nuestros deseos, nuestro dinero y nuestras relaciones.

La Luna Nueva en Virgo del 11 de septiembre funciona como un botón de reinicio para la vida cotidiana. Ayuda especialmente a Virgo a dejar atrás las tensiones relacionadas con el largo tránsito de Saturno en Piscis. Como explica una astróloga de la revista Elle al hablar de esta hipersensibilidad: «Con Piscis, el sueño puede convertirse rápidamente en una pesadilla cuando los límites desaparecen». Esta semana, el reto consiste en establecer límites más claros sin cerrar la puerta a las nuevas oportunidades.

Virgo, Libra y Escorpio, los primeros beneficiados por los astros

Para Virgo, esta semana representa un nuevo comienzo asumido. La Luna Nueva en su signo marca el tono de los próximos meses: reparar aquello que se ha torcido, poner en marcha un proyecto más acorde con sus deseos y recuperar la confianza. Será mejor salir de la reserva, quedar con amigos y comunicarse más, en lugar de intentar gestionarlo todo entre bastidores. Con Mercurio en Libra, las finanzas pueden experimentar cambios rápidos, aunque el momento invita más al ahorro que a las compras impulsivas.

En el caso de Libra, la entrada de Mercurio en su signo el 10 de septiembre aporta una nueva claridad mental y una mayor capacidad para tomar decisiones pensando en uno mismo. Venus en Escorpio pone el foco en la gestión del tiempo, los límites y el dinero, con oportunidades que conviene aprovechar sin llenar demasiado la agenda.

Escorpio disfruta de una combinación especialmente favorable entre introspección y confianza renovada. La Luna Nueva en Virgo ayuda a aclarar sus objetivos, mientras Venus en Escorpio le anima a soñar a lo grande, perfeccionar sus talentos y no permitir que un diálogo interior negativo frene sus avances.

Capricornio y Acuario, una semana para reinventarse

Para Capricornio, la Luna Nueva en Virgo supone una llamada a subir de nivel. Su imagen de sí mismo evoluciona y puede aparecer el deseo de viajar, aprender y aspirar a más de lo habitual. Venus en Escorpio pone en valor los frutos de los esfuerzos realizados durante los últimos años, tanto en la carrera profesional como en proyectos a largo plazo.

Aun así, conviene vigilar las tensiones en las relaciones, ya que Marte se encuentra en el signo opuesto. Mercurio en Libra y Venus en Escorpio ayudan, sin embargo, a suavizar el diálogo y recuperar el control.

Acuario verá cómo sus relaciones evolucionan hacia un terreno más consciente que amenazante. Venus en Escorpio permite identificar quién está realmente presente, quién apoya sus proyectos y quién, por el contrario, termina agotándole. La Luna Nueva en Virgo actúa sobre el terreno de la vida cotidiana: nuevas rutinas, una mejor organización y unos hábitos de vida más coherentes con sus ambiciones.

Y aunque no pertenezcas a ninguno de estos cinco signos, esta semana puede servir como un terreno fértil para reajustar la rutina de septiembre y marcarse objetivos concretos.