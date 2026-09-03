Riqueza y éxito: estos son los 3 signos del zodiaco que podrían ser los más afortunados hasta el 13 de septiembre

Publicado el 03/09/26 à 15:48 Por El equipo editorial

¿Y si la vuelta a la rutina de 2026 viniera acompañada de un auténtico impulso para tu cuenta bancaria? Esta semana, los astros dibujan un panorama financiero muy particular, en el que un pequeño grupo de personas verá cómo sus esfuerzos son recompensados más de lo habitual. El dinero, las oportunidades profesionales, los ascensos o los contratos importantes estarán en el centro de la escena, con una sensación de estar en el momento adecuado que incluso sorprenderá a los más racionales.

Del 7 al 13 de septiembre de 2026, el horóscopo financiero pone claramente el foco en 3 signos del zodiaco que atraen la riqueza y el éxito: Libra, Leo y Tauro. La entrada de Venus en Escorpio el 10 de septiembre, la Luna Nueva en Virgo del 11 de septiembre y el inicio de Urano retrógrado en Géminis abren un auténtico periodo de reflexión en torno al dinero y al valor personal. Una etapa intensa en la que cada decisión cuenta.

Una ventana astrológica para la abundancia

Desde el punto de vista astrológico, esta semana marca el comienzo de un ciclo más largo. El 10 de septiembre, Urano comienza su fase retrógrada en Géminis, donde permanecerá hasta febrero de 2027, anunciando cambios que pueden ser radicales en la manera de entender el dinero y los ingresos, especialmente para Tauro. Ese mismo día, Venus entra en Escorpio y prepara una revisión en profundidad de cuestiones relacionadas con el salario, las deudas y los recursos compartidos. El 11 de septiembre, la Luna Nueva en Virgo invita, por su parte, a sentar unas bases muy concretas para el futuro.

Esta configuración funciona menos como un golpe de suerte caído del cielo y más como una etapa de recogida de los frutos de los esfuerzos realizados anteriormente. En numerología, el número 8 sigue asociado a la abundancia material y el 1 a los nuevos comienzos. Como resume la astróloga Kate Rose: «El dinero que ganas nunca reflejará más que lo que crees que mereces, y por eso tres signos del zodiaco en particular atraen la riqueza y el éxito esta semana», explica al medio YourTango.

Libra, Leo y Tauro: la semana que puede cambiarlo todo

Para Libra, este periodo se presenta como una etapa importante. Con Venus entrando en Escorpio el 10 de septiembre, para después retrogradar del 3 al 25 de octubre antes de regresar a este signo el 4 de diciembre, comienza un auténtico viaje financiero. Los nacidos bajo este signo se verán empujados a sacar a la luz secretos, heridas o bloqueos relacionados con el dinero y, sobre todo, a conseguir que sus ingresos estén realmente alineados con lo que valen.

Leo, por su parte, vive la Luna Nueva en Virgo del 11 de septiembre como el final de una etapa financiera complicada y la oportunidad de trazar por fin un camino más estable.

Muchos Leo sentirán que un ciclo difícil llega a su fin, pero la energía de Virgo les invita a frenar, controlar sus gastos y evitar caer en el miedo a la escasez. La Luna Nueva del 11 de septiembre está vinculada al eclipse en Virgo del 20 de febrero de 2027, lo que les da hasta febrero para consolidar sus finanzas.

Tauro, en cambio, entra en una fase diferente. El 10 de septiembre, Urano comienza su retrogradación en Géminis, que se prolongará hasta febrero de 2027, y sacudirá su concepción de la riqueza. Este tránsito les impulsa a innovar en la manera de ganarse la vida y a comprender que la abundancia no se reduce a las cifras, sino que también tiene que ver con el estilo de vida y con la capacidad de ayudar a los demás.

Prolongar el impulso después del 13 de septiembre

Lo que comienza durante la semana del 7 al 13 de septiembre no termina en el calendario. Las decisiones financieras que tomen Libra, Leo y Tauro bajo estos tránsitos se integran en un ciclo que se prolongará hasta febrero de 2027. Llevar un registro de los logros, cultivar la gratitud y revisar los objetivos ayudará a transformar este impulso en una trayectoria duradera.