Este fin de mes trae un giro para estos días 3 signos del zodiaco: amor, trabajo y dinero estarán de su lado, ¿quienes son los afortunados?

Publicado el 14/08/26 à 10:00 Por El equipo editorial

Entre eclipses espectaculares y cambios de estación, agosto se ha convertido en un mes decisivo para el zodiaco. Los astrólogos lo consideran un periodo de balances, revelaciones y, en algunos casos, acelerones. Amor, trabajo, dinero, confianza en uno mismo: todo puede cambiar. Una pregunta está en boca de todos: ¿qué signos serán los más favorecidos en agosto de 2026?

El panorama astral combina introspección y renovación. Quirón retrógrado en Tauro invita a revisar el valor personal y la seguridad, mientras que el corazón del verano impulsa a reinventarse. Varios horóscopos hablan de una «abundancia» que no se limita a la cartera, sino que también engloba una mayor sensación de plenitud y decisiones más alineadas con uno mismo. Y algunos signos parecen llegar exactamente al lugar adecuado en el momento oportuno.

Estos son los principales beneficios a finales de mes

Hacia finales de mes, la energía cambia hacia una etapa de mayor selección y decisiones concretas con la entrada del Sol en Virgo.

Según Lourdes Ferro, la primera mitad del mes, en plena temporada de Leo, favorece especialmente a los signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario. «El Sol desde Leo da la capacidad de enamorarnos, de cuidarnos y de crearnos nuevamente», resumió.

Después, el paso del Sol por Virgo cambia las reglas: «Luego, los que verdaderamente van a estar beneficiados son los de Tierra —Tauro, Virgo y Capricornio— cuando el Sol entre en Virgo», precisó. El escenario queda así definido: la intensidad se desplaza claramente de un grupo de signos a otro.

Los signos de Tierra, los ganadores discretos… y un intenso final de mes para Piscis

A partir del 23 de agosto, la entrada del Sol en Virgo pone bajo los focos a Tauro, Virgo y Capricornio, presentados por Lourdes Ferro como los nuevos privilegiados de este periodo. Quirón retrógrado en Tauro ayuda a estos signos a sentirse más legitimados para reclamar un mayor reconocimiento, ya sea mediante un salario acorde con su trabajo o unas condiciones laborales más estables.

Tauro consolida sus avances, Virgo gana claridad para organizar sus proyectos y Capricornio recibe el impulso, según muestran algunos horóscopos, para salir de su zona de confort explorando el mundo digital, el teletrabajo o nuevas fuentes de ingresos.

A lo largo de todo el mes, «las emociones tendrán un peso muy fuerte en esta nueva etapa», volvió a señalar Lourdes Ferro. Además, el 28 de agosto, la Luna Llena acompañada de un eclipse lunar en Piscis, podría marcar otro punto de inflexión. «Este eclipse puede mostrarnos qué ciclo necesita terminar, qué ilusión debe caer o qué emoción profunda está lista para ser soltada», concluyó la astróloga.

Los signos de Agua, especialmente Piscis, pero también Cáncer, pueden encontrar en este momento una liberación interior decisiva. Para ellos, al igual que para los signos de Tierra, el verdadero beneficio de agosto de 2026 se medirá tanto en términos de calma y coherencia personal como de resultados visibles.