Este miércoles 20 de mayo de 2026 marca el fin de las dificultades para estos 4 signos del zodiaco chino, ¿estás entre ellos?

Entre facturas que se acumulan, relaciones agotadoras y cansancio mental, muchas personas sienten que 2026 se parece a un maratón sin línea de meta. Sin embargo, la astróloga estadounidense Aria Gmitter describe un giro muy concreto: el miércoles 20 de mayo de 2026 sería un raro día de “reinicio” energético en la astrología china. Esta fecha marcaría el momento en que algunas personas finalmente pueden empezar a salir del túnel.

¿La buena noticia? Justo después de este miércoles, cuatro signos del zodiaco chino —el Caballo, la Serpiente, el Búfalo (o Buey) y el Gallo— verán cómo sus tiempos difíciles comienzan a terminar gradualmente. Aria Gmitter resume esta etapa con una frase: “A veces simplemente hay que borrar todo y empezar de nuevo.” En otras palabras, no se trata de magia, sino de un día ideal para ordenar, cerrar puertas y aliviar todo aquello que pesa en la vida cotidiana.

¿Por qué el miércoles 20 de mayo de 2026 cambia las cosas para estos signos chinos?

En el horóscopo chino, cada fecha combina un animal, un elemento y una función particular. En el sitio estadounidense YourTango, Aria Gmitter explica que el 20 de mayo de 2026 es un Wood Horse Remove Day, situado en pleno mes de la Serpiente de Agua y dentro del Año del Caballo. Esta combinación pone el foco en el movimiento, el crecimiento y la decisión de desprenderse de lo que ya no tiene lugar en la vida, ya sean objetos, miedos o relaciones.

El Remove Day forma parte de los “12 Oficiales del Día” del calendario tradicional. Según el sitio especializado fourpillars.pro, antiguamente estos días se utilizaban para rituales destinados a purificar el karma y eliminar aquello que perjudica: “Los chinos utilizaban los días Remove para actividades religiosas que contribuían a la purificación del karma.” En un lenguaje más moderno, es un día perfecto para hacer una gran limpieza simbólica y pasar página tras un periodo complicado.

Lo que se aligera para el Caballo, la Serpiente, el Búfalo y el Gallo

Según Aria Gmitter, este clima favorece especialmente a cuatro animales del zodiaco chino que están llegando al final de un ciclo difícil. Cada uno recibe una invitación diferente para dejar ir algo y permitir que la vida vuelva a fluir:

Caballo

Fin de la culpa por cargar siempre con todo para los demás. Una limpieza sincera de objetos y recuerdos libera espacio y calma la mente del nativo.

Serpiente

Existe un malestar antiguo en una relación que ya no avanza. El 20 de mayo aporta el valor necesario para decir: “Necesito espacio” y pedir una verdadera pausa.

Búfalo / Buey

Cansancio extremo por el desorden en casa. Al convertir la limpieza profunda en un ritual personal, este signo recupera una sensación de control y fortaleza.

Gallo

Sensación de silencio espiritual y de rezos sin respuesta. Este miércoles se convierte en el momento ideal para retomar el control mediante la meditación, un diario personal y una desconexión voluntaria de las pantallas.

Después del 20 de mayo de 2026: prolongar la calma, sea cual sea tu signo

Para la astróloga, este día no es solamente un buen horóscopo, sino un cambio de actitud. Aria Gmitter escribe que “dejar ir es precisamente la forma en que terminan los tiempos difíciles para estos signos animales.”

La clave consiste en realizar un acto concreto de desapego alrededor del 20 de mayo: una conversación aplazada, una bolsa de ropa donada, una limpieza específica o diez minutos de silencio lejos de las pantallas.

Incluso si tu signo chino no es Caballo, Serpiente, Búfalo o Gallo, puedes conectar con esta energía de Remove Day. Basta con elegir una situación en la que te sientas bloqueado, decidir qué quieres eliminar de tu vida y mantener esa decisión durante unas semanas. A menudo, esa dinámica es suficiente para sentir que el túnel ya no parece tan largo y que los días difíciles también empiezan a llegar a su fin.