¿Imposibles de conquistar? Estos son los 4 signos del zodiaco que más cuesta enamorar, según una astróloga

Publicado el 03/06/26 à 10:30 Por El equipo editorial

El amor es un reto complicado para muchas personas. Entre el deseo de encontrar a la pareja perfecta y las dificultades que surgen por el camino, a veces parece que damos vueltas en círculo. Según la astrología, esto podría estar relacionado con nuestra carta astral. Además del signo zodiacal tradicional, existen otros elementos importantes como el ascendente o la posición de los planetas en el momento del nacimiento. En esta ocasión, la atención se centra en Venus, el planeta asociado al amor, las relaciones y la forma en que expresamos nuestros sentimientos.

La astróloga de TikTok @jadorelle ha analizado cuáles son las personas consideradas más “inaccesibles” en el terreno amoroso según su Venus astral. Según su interpretación, hay cuatro posiciones de Venus especialmente difíciles de conquistar. Personas exigentes, reservadas o poco inclinadas a abrir su corazón, que suelen poner las cosas complicadas a quienes intentan acercarse a ellas. En muchos casos, esta aparente inaccesibilidad parece responder más a una elección personal que a una imposibilidad real.

Estos son los signos más difíciles de conquistar

Venus en Virgo

La lista comienza con las personas que tienen Venus en Virgo. “Son extremadamente exigentes. No abren su corazón fácilmente. Y aunque lleguen a abrirse un poco con alguien, enamorarse les lleva muchísimo tiempo. Siempre encontrarán algo que criticar o cuestionar”, explica @jadorelle.

Conquistar a una persona con esta posición astral no es tarea sencilla. Suelen analizarlo todo y tienen estándares muy altos, por lo que no entregan sus sentimientos con facilidad.

Venus en Escorpio

El siguiente puesto es para Venus en Escorpio, una combinación que mantiene la intensidad y el carácter reservado típicos de este signo de agua.

Detrás de su aparente dureza se esconde, según la astróloga, un gran miedo a mostrarse vulnerables. “Tienen muchísimo miedo de mostrar su vulnerabilidad, de ser ellas mismas y de entregar su amor. Son muy desconfiadas, y esa desconfianza hace que haya que esforzarse mucho para conquistarlas”. Sin embargo, la recompensa puede ser importante: “Una vez que se enamoran de verdad, lo hacen intensamente. Después es difícil separarse de ellas”.

Cuando la astrología se mezcla con el amor

Venus en Capricornio

El tercer puesto es para las personas con Venus en Capricornio.

Según la astróloga, son personas que suelen sentirse cómodas estando solas y que no buscan necesariamente una relación sentimental en su día a día. “Las mujeres con Venus en Capricornio están muy bien por su cuenta. No sienten la necesidad constante de tener a alguien en su vida”.

Además, no suelen expresar sus sentimientos de manera evidente. “Hay que tomarse el tiempo de conocerlas, profundizar y demostrar tu valor. Necesitan estar completamente seguras de que eres una buena persona para ellas”. Tras esa coraza emocional existe una gran capacidad para amar, pero solo cuando sienten confianza absoluta.

Venus en Acuario

Por último, aparecen las personas con Venus en Acuario.

A simple vista pueden parecer accesibles, sociables y fáciles de conquistar, pero la realidad suele ser muy distinta. “Parecen personas extremadamente abiertas, da la sensación de que será muy fácil seducirlas”. Sin embargo: “Son mujeres muy independientes y que no dan demasiada importancia a las relaciones amorosas. Además, se aburren con facilidad”.

Por ello, mantener una relación estable con ellas puede resultar complicado. Según la astróloga, una aventura pasajera puede ser relativamente sencilla, pero conseguir algo más profundo requiere mucho más tiempo. “No son personas que expresen su amor rápidamente. De hecho, para muchas mujeres con Venus en Acuario sentir amor por alguien puede resultar complicado porque no les surge de forma natural”.

Aun así, cuando finalmente se abren emocionalmente, pueden ofrecer relaciones intensas, apasionadas y muy enriquecedoras.