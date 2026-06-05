“Todo el mundo los quiere”: estos 4 signos del zodiaco caen bien a todos y esta astróloga explica por qué

Publicado el 05/06/26 à 16:48 Por El equipo editorial

Cada signo tiene sus fortalezas y sus debilidades. Cáncer es uno de los signos más sensibles del zodiaco; Tauro, el más romántico; Géminis, el más curioso; y Virgo, el más organizado. Todos poseen características únicas. Pero, según la astróloga Jadorelle, algunos signos destacan porque suelen caer bien a todo el mundo. Son personas apreciadas por quienes las rodean: suavizan los conflictos, crean vínculos y aportan calma a cualquier ambiente. Suelen ser populares de manera natural.

“En astrología, hay signos que son realmente más queridos que otros”, afirma la experta. “Si perteneces a uno de estos signos, tienes suerte”. Antes de descubrir cuáles son, recuerda que ningún signo es mejor ni peor que otro. Todos tienen cualidades valiosas. Incluso Géminis y Escorpio, que a menudo arrastran cierta mala fama, tienen muchas virtudes y no merecen los prejuicios que suelen acompañarlos.

Cáncer: el signo que conquista a todos

“Es un signo dulce, amable y bastante fácil de tratar, aunque a veces pueda tener un lado emocional algo impredecible”, explica la astróloga.

Como signo de agua, Cáncer destaca por su gran capacidad de empatía y por su habilidad para escuchar a los demás. Es extremadamente sensible y suele captar las emociones de quienes lo rodean casi de inmediato. Además, presta mucha atención a los pequeños detalles del día a día.

Jadorelle añade otro rasgo que lo hace especialmente querido: “No suele ocupar demasiado espacio, pero tiene una energía luminosa, natural y, muchas veces, resulta divertido sin proponérselo”. Precisamente esa mezcla de sensibilidad, espontaneidad y cierta torpeza encantadora hace que quienes lo conocen le tomen un gran cariño. Lejos de ser una debilidad, su vulnerabilidad auténtica es una de las razones por las que resulta tan entrañable.

Los otros signos que también despiertan simpatía

Leo

Leo es el signo solar por excelencia y uno de los más apreciados del zodiaco. “Es el signo del Sol, una especie de estrella natural. La gente lo adora porque tiene un aura muy atractiva”, explica la astróloga.

Leo tiene la capacidad de reunir a las personas a su alrededor y ejercer un liderazgo natural. “Cuando tenemos un Leo en nuestra vida, solemos valorarlo mucho porque sabe exactamente qué decir en el momento adecuado”. Su magnetismo hace que destaque sin necesidad de imponerse. Simplemente atrae la atención de forma natural.

Libra

Para Jadorelle, Libra representa la armonía y el equilibrio. “Es un signo muy querido porque sabe cómo relacionarse con cada persona. Se adapta fácilmente y se siente cómodo en cualquier entorno social”.

Libra posee un encanto especial y suele destacar por su habilidad para conversar y conectar con los demás. Además, tiene un fuerte deseo de agradar: “Le gusta que todo el mundo lo quiera, así que hará lo posible por conseguirlo”.

Tauro

Como Libra, Tauro está regido por Venus, el planeta asociado al amor, la belleza y el placer. Se trata de un signo tranquilo, estable y muy atento a las necesidades de los demás. “Suele dar excelentes consejos sin intentar ser el centro de atención. Pero cuando hace falta, siempre está ahí”.

Su carácter sereno y su interés genuino por las personas hacen que sea muy valorado por quienes lo rodean.